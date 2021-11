Organizarea examenului de rezidențiat, mutată de la Ministerul Sănătății la Ministerul Educației. Alexandru Rafila, printre inițiatori. Care sunt mizele: "UMF-istanul vrea să preia controlul total"

Proiectul de lege a fost inițiat de 8 parlamentari PSD, dintre care 6 sunt medici și predau la Universități de Medicină și Farmacie: Patriciu Achimaş-Cadariu (UMF Cluj), Corneliu-Florin Buicu (UMF Târgu Mureș), Alexandru Rafila (UMF București), Leonard Azamfirei (UMF Târgu Mureș), Florian Bodog (UMF Cluj), Adrian Streinu Cercel (UMF București), Lucian Romașcanu și Angel Tîlvăr.







Leonard Azamfirei, senator PSD, rectorul UMF Târgu Mureș







"Practic, medicii rezidenți vor fi transformați în studenți târzii. Vor fi la mâna UMF-urilor, nu angajați ai Ministerului Sănătății", avertizează Adrian Wiener.

Prevederile-cheie din proiectul de lege:



"L E G E pentru completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011







1. După alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alin. (81) – (84), cu următorul cuprins:





(12) Pregătirea în rezidențiat este coordonată de departamentele de pregătire în rezidențiat existente în cadrul universităților de medicină și farmacie acreditate sau în cadrul universităților care au în structură facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, care organizează programe de pregătire în rezidențiat.





(13) Pregătirea în rezidențiat se face în unitățile sanitare publice sau private atestate de către universitățile de medicină și farmacie acreditate sau de universitățile care au în structură facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, după o metodologie proprie."





Proiectul de lege și expunerea de motive pot fi consultate integral aici.





Inițiatorii proiectului: "UMF-urile susțin in corpore modificarea"

În expunerea de motive este invocat faptul că organizarea rezidențiatului este reglementată atât prin Legea educației naționale, cât și prin Ordonanța nr. 18/2009, iar "între cele două acte normative există o serie de prevederi care nu sunt armonizate, situație sesizată în mod repetat de Universitățile de Medicină și Farmacie din România, care susțin, in corpore, această propunere legislativă".





Alexandru Rafila, deputat PSD și șeful Catedrei de Microbiologie din cadrul UMF București, printre inițiatori



"Implicarea Ministerului Sănătății în acest proces ține exclusiv de stabilirea necesarului/numărului de locuri necesar pentru a fi pregătit în fiecare specialitate, în funcție de politica națională de resurse umane, dar pregătirea propriu-zisă, fiind o formă de învățământ postuniversitar reglementat de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, trebuie să aparțină de Ministerul Educației, prin instituțiile de învățământ superior pe care le are în coordonare", se mai arată în expunerea de motive.







Adrian Wiener, medic și vicepreședintele Camerei Deputaților: "UMF-istanul vrea să preia controlul total. Numărul locurilor și distribuția pe specialități va fi în funcție de ce pot să ofere UMF-urile, nu de ceea ce este nevoie în România"

Adrian Wiener a declarat pentru HotNews.ro că miza acestui proiect este că "UMF-istanul vrea să preia controlul total asupra coordonării rezidențiatului".







Adrian Wiener, medic, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților





El a explicat, pentru HotNews.ro, că "marele risc este că, practic, Ministerul Sănătății - care este responsabil de acoperirea cu medici pe specialități, UMF-ul nu are nicio responsabilitate în asigurarea accesului la sănătate - nu mai are niciun cuvânt de spus. UMF-urile, practic, vor calibra oferta de locuri la rezidențiat în funcție de ce pot ei pregăti, nu în funcție de necesarul României. Aceasta este marea problemă a legii. Nu neapărat de orgoliu, că se ia rezidențiatul de la Ministerul Sănătății și merge la Ministerul Educației - UMF-istan. Problema este că Ministerul Sănătății nu mai are niciun cuvânt și, astfel, numărul locurilor și distribuția pe specialități va fi în funcție de ce pot să ofere UMF-urile, nu de ceea ce este nevoie în România."

"Practic, medicii rezidenți vor fi transformați în studenți târzii. Vor fi la mâna UMF-urilor, nu angajați ai Ministerului Sănătății", avertizează Adrian Wiener.







