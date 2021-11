Incendiul de la Spitalul din Ploiești: Instalațiile electrice au o vechime mare și spitalul tocmai voia să cumpere lucrări pentru reabilitarea acestora

"Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti se afla in proces continuu de imbunatatire a calitatii actului medical prin achizitionare de aparatura medicala performanta fapt care genereaza cresterea numarului de consumatori electrici. Tinand cont si ca in prezent institutia are in exploatare instalatii electrice cu o vechime mare, pentru punerea in siguranta a cladirilor si persoanelor s-a identificat necesitatea demararii lucrarilor de reabilitare a tablourilor si coloanelor de distributie.", se arată în anunțul de licitație.

din acest an o procedură simplificată de achiziție a lucrărilor pentru reabilitarea tablourilor electrice generale și a coloanelor principale de instalații electrice, contract cu o valoare estimată la peste 1,6 milioane de lei,În anunțul de licitație, Spitalul din Ploiești prezintă și motivul lansării acestei proceduri:Lucrările de reabilitare implică toate locațiile Spitalului Județean de Urgență din Ploiești.Amintim faptul că Spitalul Județean de urgență din Ploiești nu avea autorizație pentru securitatea la incendiu și fusese amendat de ISU în urmă cu 9 luni.Managerul spitalului, Bogdan Nica, a declarat joi că secția unde a avut loc incendiul era renovată, iar instalația electrică fusese verificată și există detectoare de oxigen. Spitalul nu avea însă autorizație pentru securitate la incendii.Incidentul are loc la mai puțin de o lună și jumătate de la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, în care au murit 7 pacienți. Este a patra tragedie în mai puțin de un an, după incendiile de la Piatra Neamț și Institutul "Matei Balș".