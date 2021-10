Ana Măiță (Asociația Mame pentru Mame): "Medicii ne spun nouă, părinților care mergem cu copiii de mână să îi vaccinăm pentru HPV, că nu au vaccinuri. Ceea ce au sunt rapelurile copiilor care au început deja schema"

Vaccinarea se face la cerere, în cabinetele medicilor de familie.









"Este grav că la intrebarea legitimă a presei despre misterul dozelor de vaccin HPV promise dar abstente din cabinetele medicilor vaccinatori, Ministerul Sănătății decide azi să iasă cu un răspuns manipulator în cel mai bun caz. Pentru că trebuie să întelegeti că cele 27.000 de doze care există în cabinete, pe lângă cele 12.000 care au fost administrate, sunt rezervate deja pentru copiii cărora li s-au administrat cele 12.000!", arată Ana Măiță, într-un punct de vedere remis HotNews.ro."Da, pentru cine nu știe, și mă îndoiesc că Ministerul care coordonează acest program nu ar ști, ca să îți protejezi copilul de HPV prin vaccinare trebuie să îi administrezi minim 2 doze de vaccin dacă are sub 14 ani și 3 doze de vaccin dacă are peste 14 ani! Deci, sigur, tehnic, mai exista 27.000 de doze în cabinete și la DSP-uri, dar medicii le-au rezervat pentru copiii care au primit prima doza și cărora trebuie să le mai administreze și rapelurile pentru că dacă nu o fac - dacă folosesc rapelurile acestor copii ca să îi vaccineze pe alții - îi lasă pe primii fără schema încheiată și deci neprotejați!", adaugă președintele Asociației Mame pentru mame."Așa că Ministerul Sanatatii trebuie să stie, și le spunem noi asta, părinții care mergem cu copiii de mână să îi vaccinăm cu prima doză de vaccin HPV, că noua medicii ne spun ca nu au vaccinuri ca să ne vaccineze copiii și că ceea ce au sunt rapelurile altor copii care au început deja schema! Eu ce să înțeleg acum? Că Ministerul Sănătății nu cunoaște cum se face acest vaccin sau că dimpotrivă, cunoaște dar manipulează prin comunicarea trunchiată a cifrelor? Solicit, încă o dată, pe această cale, Ministerului Sănătății să își onoreze angajamentul pe care l-a luat față de copiii noștri și să ne aducă dozele de vaccin promise!", încheie Ana Măiță.Ministerul Sănătății nu a cumpărat doze suplimentare de vaccin împotriva HPV pentru adolescentele din grupa de vârstă 15-18 ani, cu toate că au trecut aproape două luni de la aprobarea prin Ordin de ministru a extinderii campaniei gratuite de la 11-14 ani la 11-18 ani, scria vineri dimineață HotNews.ro. În acest moment, medicii de familie vaccinează doar fete de 11-14 ani și nu au primit nicio înștiințare de la DSP-uri să înceapă vaccinarea și la fetele de peste 14 ani, nici doze suplimentare de vaccin. Mai mult decât atât, Ministerul Sănătății promitea, pe 11 octombrie, prin vocea Amaliei Șerban, director în cadrul instituției, extinderea campaniei gratuite de vaccinare, cât mai curând, și pentru băieți. Prof. dr. Radu Vlădăreanu, medic ginecolog și președintele Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, afirmă că Ministerul Sănătății nu numai că nu a cumpărat vaccinuri pentru fetele de 15-18 ani, dar nici nu le va cumpăra, deoarece nu are bani să o facă: "S-a termimat cu dozele de vaccin HPV."HotNews.ro a solicitat Ministerului Sănătății, încă de la începutul acestei săptămâni, clarificări privind situația dozelor de vaccin HPV și extinderea campaniei până la vârsta de 18 ani - dacă dozele de vaccin necesare au fost sau vor fi cumpărate pentru ca fetele de 15-18 ani să fie vaccinate, iar dacă nu, care este motivul. Ministerul Sănătății a promis că va reveni cu un răspuns, însă răspunsul nu a venit, până la momentul publicării acestui articol.Ministerul Sănătății a precizat, într-un comunicat de presă remis după apariția articolului ", că în acest an au fost achiziționate 40.000 de doze de vaccin HPV, iar până la finalul lunii septembrie au fost utilizate 12.698 dintre acestea. 27.302 de doze de vaccin se află în cabinetele medicilor de familie (12 860 doze) și în stocurile Direcțiilor de sănătate publică (14.442 de doze).Ministerul Sănătății dă de înțeles că aceste doze pot fi folosite și pentru vaccinarea fetelor de 15-18 ani, aprobată acum două luni prin Ordin de ministru, nu doar 11-14 ani, ca în prezent. De cealaltă parte, medicii de familie spun că nu au primit nicio informare de la DSP-uri că ar trebui să înceapă vaccinarea și la grupa de vârstă 15-18 ani și nici doze suplimentare de vaccin. Medicii mai spun că o parte dintre aceste doze sunt reținute inclusiv pentru rapeluri la fetele din grupa 11-14 ani și se tem că dozele ar putea fi insuficiente, dacă încep și vaccinarea la 15-18 ani.Desfășurată aproape în anonimat total, fără să fie dublată de niciun fel de campanie de promovare sau comunicare, vaccinarea gratuită împotriva HPV a adolescentelor a fost reluată anul trecut în România, după mai bine de un deceniu de pauză, având în primul an rezultate considerate de medici peste așteptări.