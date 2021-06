Stimulente financiare pentru a încuraja vaccinarea și condiționarea accesului la "experiențe" sociale de calitatea de vaccinat - două soluții propuse de Vlad Mixich pentru campania de vaccinare

"Nu mai suntem de ceva vreme fruntași în Europa la procentul populației vaccinate, așa cum se vede și în fotografia de moment: la jumătatea clasamentului european pentru cei vaccinați complet și pe penultimul loc pentru prima doză. De peste 2 săptămâni numărul românilor care vin prima oară să se vaccineze anti COVID e într-o tendință clară de scădere", afirmă expertul în politici de sănătate."Deja larg practicată în Statele Unite (New York, Ohio, Virginia, etc), au început să apară și la noi: tombole pentru cei care se vaccinează în Bacău, Ialomița, Dâmbovița, cu premii de la tablete până chiar la o Dacie Logan. Soluția aceasta e favorizată mai degrabă de economiști, dar mai puțin de specialiștii în sănătate publică din motive etice și pentru că astfel de stimulente au efecte pe termen scurt dar pot submina o strategie de vaccinare pe termen lung (asta dacă ai o astfel de strategie, altfel nu prea ai ce submina). E o soluție pragmatică, chiar dacă cu oareșce semne de întrebare etice", spune Vlad Mixich."Companii care cer angajaților să se vaccineze COVID dacă vor să vină la serviciu: asta se întâmplă încă dinaintea pandemiei COVID în SUA de exemplu, pentru anumite tipuri de vaccinuri (fenomen larg întâlnit în special în campusurile medicale). Dacă vrei să călătorești nestingherit e obligatoriu să faci vaccinul: și asta se întâmplă dinaintea pandemiei COVID pentru anumite țări. Vrei la meciuri sau la concerte? Doar vaccinat", afirmă Vlad Mixich.El adaugă că "tipul acesta de soluție e preferat de specialiștii în sănătate publică dar e mai greu de implementat politic, în special în acele țări unde televiziunile isterice domină dezbaterea publică.""Evident că este posibilă și o combinație între cele două tipuri, dar trebuie să fie ceva. Cel mai rău e să lași lucrurile la voia întâmplării sau să te limitezi la comentariile clasice de tipul 'domne, nu se comunică domne bine' sau 'românii e proști și needucați'. Am trecut deja de acel punct în care videoclipurile care îndemnau la vaccinare erau eficiente: ele ar fi fost bune prin decembrie-ianuarie, când puteau seta discursul public. Acum e deja prea târziu pentru așa ceva, suntem pur și simplu în altă etapă", mai spune expertul în politici de sănătate."Mai există încă în cutia cu unelte câteva nefolosite (descrise mai sus) și cărora le-a venit momentul. Dacă și de această dată momentul va fi lăsat să treacă, în toamnă mă tem că respectiva cutie va fi goală", încheie Vlad Mixich.Vlad Mixich este fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului, a lucrat în proiecte de sănătate publică și economie sanitară din 7 țări pentru instituții internaționale iar în prezent este expert independent numit de Parlamentul European în consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă.