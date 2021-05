Doar 5 din 33 de candidați au promovat concursul pentru șefia Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, chiar dacă unii dintre ei sunt actuali directori interimari / Vlad Voiculescu: Concursurile pe bune sunt un început bun

Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro înaintea concursului de ieri, în 15 județe, directorii în funcție ai caselor județene au fost candidați unici înscriși la concurs. Situația lor în urma concursului:





Casa Națională de Asigurări de Sănătate este, practic, cea mai bogată instituție din domeniul sănătății, iar casele județene au de gestionat un buget uriaș: aproximativ 45 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 10 miliarde de euro, în acest an.



În urmă cu o săptămână, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, numit în funcție la începutul acestui an, la propunerea lui Vlad Voiculescu, explica faptul că CNAS nu are niciun contract cu niciun furnizor de servicii medicale, toate contractele fiind încheiate între CASMB/casele județene și furnizori. "La nivelul caselor județene sunt gestionate, de facto, resursele Casei de Asigurări de Sănătate. De aceea trebuie să ne asigurăm că managementul lor este eficient", a spunea atunci Adrian Gheorghe.



Președintele CNAS adăuga că "va fi un concurs organizat în litera și spiritul legii" și a ținut să sublinieze că "am primit asigurări de la reprezentanții tuturor partidelor din coaliție că se dorește ca acest concurs să fie transparent și obiectiv". "Nu am primit direct sau indirect niciun fel de aluzie sau presiune" după anunțarea acestor concursuri, a subliniat Adrian Gheorghe.