Platformă online care își propune să reunească cea mai mare comunitate a pacienților cu afecțiuni cronice respiratorii din România, lansată de Ziua mondială a astmului

Casapneumologilor.ro, o platformă care își propune să reunească cea mai mare comunitate a pacienților cu afecțiuni cronice respiratorii din România, a fost lansată de Societatea Română de Pneumologie cu ocazia Zilei mondiale a astmului.

"Cu ocazia Zilei Mondiale a astmului din acest an, Societatea Română de Pneumologie lansează un proiect ambițios, www.casapneumologilor.ro , o platformă care va reuni cea mai mare comunitate a pacienţilor cu afecțiuni cronice respiratorii din România", a anunțat prof. dr. Roxana Nemeș, președintele Societății Române de Pneumologie.Având dublu rol, atât informativ, cât și educativ, prin oferirea de informații medicale pertinente, validate de specialişti recunoscuţi în patologiile respiratorii, platforma Casa Pneumologilor Români va pune la dispoziția utilizatorilor două instrumente noi și utile: Harta pneumologilor români şi aplicaţia Navigator.În prima etapă a programului va fi implementată Harta pneumologilor români, un instrument care vine în sprijinul celor care au nevoie de asistenţă medicală de specialitate. Harta răspunde la cea mai simplă, dar importantă întrebare pe care oamenii și-o pun atunci când apare nevoia unui consult medical: UNDE şi CUI mă pot adresa? Ea va permite fiecărui utilizator să localizeze rapid specialistul aflat cel mai aproape de el.Aplicaţia Navigator va deveni operaţională într-o a doua etapă, după ce Harta Pneumologilor va fi completată. Prin intermediul acestei aplicaţii, pacienţii se vor putea programa la o consultație la un medic pneumolog înscris în platformă, apeland call center-ul pus la dispoziţie prin numărul de telefon 021.9904, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-18.00.Operatorul va prelua apelul şi, în funcţie de opţiunile exprimate de pacient (medic, judeţ, localitate), va efectua programarea consultației de specialitate la medicul indicat, informându-l ulterior cu privire la data programării.Programările se vor putea face atât în centrele de stat, cât şi în cele private. În funcţie de relaţia contractuală pe care o are instituția în care lucrează medicul solicitat cu Casa de Asigurări de Sănătate, consultaţia poate fi gratuită (în baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie) sau contra cost (dacă instituţia unde lucrează medicul pneumolog nu se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate). Toate aceste detalii vor fi comunicate pacientului de către operator.Pe 5 mai, Societatea Română de Pneumologie a marcat, pentru al 15-lea an consecutiv, Ziua Mondială a Astmului. Tema de anul acesta este Mituri și adevăruri despre astm pentru că, din păcate, prejudecățile legate de această afecțiune stau frecvent în calea unui management optim al bolii.Cele mai frecvente mituri despre astm sunt: este o boală a copilăriei, este contagios, medicația provoacă dependență, se tratează doar cu doze mari de corticosteroizi, crizele de astm sunt de fapt crize de anxietate, persoanele cu astm nu au voie să facă sport.Organizaţia Mondială a Sănătăţii recunoaşte importanţa astmului şi îl consideră una dintre problemele de sănătate majore la nivel mondial. Chiar dacă astmul nu poate fi vindecat, cele mai temute manifestări ale sale - crizele de astm sau exacerbările - pot fi reduse şi prevenite."Astmul bronșic ascunde încă o multitudine de lucruri greu de înțeles de către pacient. De aici și multiplele întrebări pe care le poartă permanent cu el, pe care adesea se teme să le pună medicului curant. Dialogul acesta este încurajat de Ziua mondială a Astmului în anul 2021."Uncovering asthma misconceptions este logoul universal al GINA (Global Initiative for Asthma), așadar Să descoperim și să explicăm adevărurile neînțelese despre astm, deoarece progresele în această boală, atât pe zona de strategie terapeutică cât și de monitorizare și diagnostic, sunt din ce în ce mai încurajatoare, de la an la an", spune prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, directoarea Școlii Societății Române de Pneumologie."Un element deseori neacoperit în relația dintre pacientul cu astm și medic a fost și rămâne comportamentul în pandemia de COVID-19. Aici trebuie ca prim factor corectiv de atras atenția că medicația antiastmatică nu trebuie întreruptă, iar corticoterapia se pare că alături de medicația biologică este protectivă în fața riscului de a face forme severe de infecție virală", completează prof. dr. Florin Mihălțan, președintele Secțiunii de Somnologie și Ventilație Non-Invazivă din cadrul Societății Române de Pneumologie.Prima Zi Mondială a Astmului a fost marcată în 1998, în Spania, la Barcelona. 35 de ţări au aderat la această iniţiativă. De atunci, numărul ţărilor care marcheză anual acest eveniment a crescut semnificativ, astfel că Ziua Mondială a Astmului a devenit unul dintre cele mai notabile evenimente de conştientizare şi educaţie medicală pentru publicul larg.