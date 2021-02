Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică, numit consilier onorific al medicului Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății

Anunțul a fost făcut chiar de Răzvan Cherecheș, pe pagina sa de Facebook.











Expertul în sănătate publică ține să sublinieze că "punctul meu de vedere este cel al specialistului, nu am nicio afiliere politică, nu doresc nicio afiliere politică, nu am nicio preferință - suportul meu în domeniul sănătății publice este oferit oricărei autorități sau partid care dorește să îl asculte.""Faptul că sunt consilier onorific nu înseamnă că am să încetez să critic măsurile (sau absența lor) nepotrivite - doar am să folosesc 'noi' în loc de 'ei' ", adaugă Răzvan Cherecheș.