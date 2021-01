Cum a început „nebunia Ivermectinei” în România și ce știm până acum despre acest medicament. Medic: Nu trebuie să plecăm de la ideea că e miraculos înainte să i se demonstreze clar eficiența

„Nebunia Ivermectinei” s-a declanșat odată cu un interviu dat de Gigi Becali pentru ziare.com, pe 17 ianuarie . Titrat „EXCLUSIV Dezvaluirile lui Becali: "Se gaseste doar la mine in Romania, e cel mai bun. Eu am ser, nu pastila. Am 50.000 de flacoane blocate in vama", materialul începea cu fraza „Gigi Becali a ajutat lumea fotbalului sa se vindece de COVID -19” și continua creditând „minunea”: „Ioan Niculae, tatal lui Marius Sumudica, Leo Grozavu, Anamaria Prodan Reghecampf au primit tratamentul minune de la patronul FCSB. Patronul Stelei garanta că „cel mai bun (tratament-n.r.) este ivermectina. Se gaseste doar la mine, acum in Romania”