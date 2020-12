Vlad Voiculescu: Am decis să renunț la poziția de viceprimar al Capitalei, pe care am așteptat-o 86 de zile, pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sănătății / N-aș fi putut să îmi iert decizia de a sta deoparte și de a critica de pe margine

Vlad Voiculescu despre renunțarea la funcția de viceprimar și viitorul său la conducerea Ministerului Sănătății:





"Am acceptat desemnarea mea de către USR PLUS pentru poziția de ministru al Sănătății și voi merge în zilele următoare la audierile din Parlament cu convingerea că din poziția de ministru al Sănătății pot să servesc cel mai bine interesul românilor în acest moment critic", mai spune Vlad Voiculescu.Vlad Voiculescu afirmă că se retrage cu inima "deloc împăcată (și da, chiar înțeleg criticile pe tema asta)" din echipa de la Primăria Capitalei, "dar cu încrederea că energia mea poate avea un impact mult mai important, inclusiv pentru Capitală, din poziția de Ministru al Sănătății"."Motivul pentru care m-am retras și am acceptat poziția de viceprimar a fost tocmai ca să pot să ajut cu experiența mea în domeniile care au impact direct în viața oamenilor. Am acum șansa să văd impactul unor decizii bune pentru toată țara, începând cu Bucureștiul - dar nu numai. Probleme majore sunt în toată România", mai spune Vlad Voiculescu.Viitorul ministru al Sănătății este convins că "Pe termen scurt și mediu, de prestația Ministerului Sănătății depind, în mod direct, viețile a zeci de mii de români în această criză sanitară, economică și de încredere. N-aș fi putut să îmi iert decizia de a sta deoparte și de a critica doar de pe margine. Sunt atât de multe lucruri în sistemul de sănătate care trebuie corectate și trebuie corectate acum. Nu peste un an, nu la următoarele alegeri. Acum.""M-am apucat de voluntariat, m-am întors în țară, am mers în guvern, am co-fondat un partid și am candidat pentru a face treabă. Lucruri care să conteze pentru oameni.Cu scuze pentru tăcerea de care am avut nevoie pentru a reflecta și a purta mai multe discuții esențiale pentru mine, iată de ce am decis să renunț la poziția de Viceprimar al Capitalei - pe care am așteptat-o 86 de zile - pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sănătății în noul Guvern al României.Vă rog atât: înainte de a vă forma o opinie clară pe acest subiect, citiți până la capăt.Acum 3 luni, la alegerile locale, am primit încrederea bucureștenilor pentru echipa USR PLUS. Am intrat în Consiliul General al Municipiului București pentru a servi oamenii acestui oraș: mi-am asumat managementul domeniilor sănătate și social, la nivelul Capitalei.Imediat se împlinesc 100 de zile de la alegeri. În mod normal, ar fi trebuit să vin în fața dumneavoastră - a celor peste 176 de mii de oameni care ne-au votat - cu un bilanț, alături de primarul independent susținut de USR PLUS și de PNL, și alături de viceprimarul ales din partea PNL. Mi-ar fi plăcut să vă pot vorbi despre o echipă consolidată, despre măsurile pentru București și pentru sistemul de sănătate de aici. Nu este cazul, din păcate, și nu din vina mea sau a USR PLUS.Abia începând de azi avem viceprimari aleși.Am evitat să mă pronunț public pe aspecte care țineau de felul în care a funcționat - sau mai degrabă nu a funcționat - echipa votată de bucureșteni. În general, fără încredere, nu se poate construi nimic. Iar când cel alături de care ai candidat nu îți răspunde la telefon mai bine de o lună după seara alegerilor... nu e chiar un semn bun. Nu voi zăbovi însă mai mult însă asupra acestui aspect. Poate că avem pur și simplu stiluri și abordări diferite - respect asta și îi doresc Primarului General succes. Nu doar pentru că și-a dorit asta cu orice preț, dar și pentru că succesul actualei administrații este esențial pentru viitorul acestui oraș și a milioane de oameni.Înțeleg deci, din nou, să fac pasul în spate și sper din suflet ca lucrurile să se remedieze.Toate proiectele pregătite pentru București alături de echipa USR PLUS vor fi preluate de domnul Horia Tomescu, colegul meu care tocmai a fost votat de către Consiliul General al Municipiului București viceprimar al Municipiului București. Horia Tomescu este medic, un om integru și un om cu o energie fabuloasă.Echipa executivă de la Primăria Municipiului București are în continuare susținerea mea, a consilierilor generali USR PLUS și a Guvernului care tocmai se formează.Pe 6 decembrie, la alegerile parlamentare, românii ne-au mandatat să formăm guvernul alături de PNL și UDMR. Suntem în plină criză sanitară fără precedent în ultimii 100 de ani iar sănătatea este unul dintre domeniile greu încercate, acum și de altfel de decenii încoace în România. Plătim acum tot ce nu s-a făcut, tot ce s-a ascuns, toată nepăsarea și hoția celor ce au profitat de pe urma sistemului de sănătate din 1990 încoace.În ciuda celor de mai sus, sau tocmai pentru că simt că nu mai avem timp și nici eu răbdare, am acceptat desemnarea mea de către USR PLUS pentru poziția de ministru al Sănătății și voi merge în zilele următoare la audierile din Parlament cu convingerea că din poziția de ministru al Sănătății pot să servesc cel mai bine interesul românilor în acest moment critic.Sper să am la Ministerul Sănătății timp să fac reformele și proiectele de care avem cu toții atât de mare nevoie. 