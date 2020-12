Cum explică Nelu Tătaru numirea unui fost polițist de comună condamnat după ce a bătut un bărbat la conducerea Institutului de Transplant Renal din Cluj: Numirea, la propunerea Consiliului de Administrație al spitalului

Numirea lui Nicolae Sântimbrean, fost vicepreședinte al PNL Alba și fost polițist în comuna Cenade din județul Alba, la conducerea Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj a fost făcută "la propunerea Consiliului de Administrație al unității, transmisă în data de 24 noiembrie 2020, având în vedere încetarea contractului vechiului manager în data de 17 noiembrie 2020", precizează Ministerul Sănătății, la solicitarea HotNews.ro. Nicolae Sântimbrean este fost poliţist în comuna Cenade, condamnat în 2003 la un an de închisoare cu suspendare după ce a bătut un bărbat pe care îl ancheta. Bărbatul bătut a avut nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale.





Ministerul Sănătății precizează, de asemenea, că Nicolae Sântimbrean a fost numit manager interimar, pentru o perioadă de două luni.









Nicolae Sântimbrean este fost poliţist în comuna Cenade, iar la vârsta de 36 de ani a absolvit Dreptul, având și un Masterat în Managementul Integrării Europene şi Administraţiei Publice. El a lucrat ca expert parlamentar la Camera Deputaţilor, fiind consilier al liberalului Călin Potor. De asemenea, a fost consilier al lui Dan Coriolan Simedru, în perioada 2008 – 2009 şi în 2012, perioadă în care acesta a deţinut funcţia de prefect de Alba, potrivit ZiarulUnirea.ro.Înainte de intrarea în politică, Nicolae Sântimbrean a fost poliţist la Cenade.În decembrie 2003, el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de cercetare abuzivă. În calitate de poliţist la Cenade, Nicolae Sântimbrean, împreună cu un alt coleg, "aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au exercitat acte de violenţă asupra unui bărbat, cauzându-i leziuni ce au necesitat spre vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, în scopul determinării acestuia să dea o declaraţie în care să recunoască o faptă ce nu a fost săvârşită de acesta", se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, citat în sentinţa penală nr. 339/2003 a Tribunalului Alba, potrivit ZiarulUnirea.ro Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca s-a aflat în centrul unui scandal și în urmă cu 3 ani, când managerul de la acea vreme, medicul Mihai Lucan, a fost reținut de procurori într-un dosar ce viza delapidarea institutului.Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a acuzat că "un individ provenit din pepiniera de cadre de la PNL Alba care a fost condamnat penal la un an de închisoare pentru acte de tortură" a fost numit de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, în funcția de manager al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca."Incredibil! Un fost torționar a fost numit manager la Institutul de Transplant din Cluj-Napoca. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a numit acum o săptămână în funcția de manager al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca pe un individ provenit din pepiniera de cadre de la PNL Alba care a fost condamnat penal la 1 an de închisoare pentru acte de tortură! Numele lui este Nicolae Sântimbrean, a fost vicepreședinte al PNL Alba și de-a lungul timpului a primit de la partid mai multe funcții la stat, ultima la Casa de Asigurări din Alba-Iulia", a scris Emanuel Ungureanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook."După ce au numit un șef de pompe funebre la spitalul din Piatra Neamț, un ospătar la Spitalul din Câmpeni, județul Alba, un fost condamnat penal la Spitalul din Craiova, acum, viitorii noștri parteneri de guvernare, au trecut la un alt nivel, numesc la șefia unei instituții medicale conduse de un fost traficant de organe, un fost polițist care a torturat într-o secție de poliție un cetățean nevinovat. Rog public ministrul Sănătății să găsească soluții decente pentru conducerea Institutului de Transplant din Cluj-Napoca, cum ar fi logic, să organizeze un concurs, este chiar așa greu? Vă este teamă că ar putea veni la concurs cineva care are școală de management sanitar și ar ști cu adevărat să conducă un spital? Ne-am săturat de analfabeți, condamnați penal și alte specimene numiți manageri de spitale din pixul politic al PSD sau PNL. Ne-am săturat. Nu pricepeți?", a încheiat deputatul USR.