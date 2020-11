"Viață nouă pentru Măriuca". Supraviețuitorii incendiului din Colectiv strâng fonduri pentru ca tânăra de 17 ani incendiată de un criminal eliberat condiționat să poată fi tratată într-un centru pentru mari arși

Asociația "În numele lui Alexandru", fondată de părinții lui Alexandru Hogea, un tânăr de 19 ani care și-a pierdut viața în urma incendiului din clubul Colectiv, și supraviețuitorii incendiului lansează campania umanitară "Viață nouă pentru Măriuca", prin care își propun să adune fonduri pentru ca tânăra de 17 ani din Mehedinți incendiată în iunie de un bărbat condamnat pentru uciderea a 5 oameni și eliberat condiționat să poată fi tratată în afara țării, într-un centru pentru mari arși.











"Din 22 noiembrie 2015, Alexandru Hogea trăiește doar prin sufletele celor care l-au cunoscut, fie înainte, fie după ce a părăsit această lume. În numele lui Alexandru, în memoria lui, cei care îl iubesc nu își doresc o comemorare cu lumânări și flori, își doresc să contribuie la clădirea unei vieți noi, la întoarcerea spre normalitate a tinerei supraviețuitoare, Maria. Campania 'Viață nouă pentru Măriuca' este demarată astăzi, cu sprijinul unui grup de voluntari – activiști pentru drepturile pacienților, odată cu un material video realizat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, București de către Mihai Grecea, regizor de film, activist civic pentru drepturile pacienților și supraviețuitor al incendiului Colectiv. O puteți cunoaște astfel pe Măriuca, beneficiara acestei campanii, alături de o parte a echipei medicale care a contribuit la salvarea sa și de Bogdan Moleșag, psiholog, supraviețuitor al incendiului din clubul Colectiv", arată Asociația 'În numele lui Alexandru'.







Campania "Viață nouă pentru Măriuca" poate fi susținută cu donații pe pagina dedicată: https://innumeleluialexandru.galantom.ro/viata-noua-pentru-mariuca













Măriuca, tratată inițial la Spitalul Grigore Alexandrescu, are nevoie de recuperare medicală într-un centru de specialitate, destinat reabilitării pacienților cu arsuri severe, pentru o perioadă mare de timp. Ea va avea nevoie în continuare de tratament local al leziunilor, prin multiple intervenții - chirurgie reparatorie, compresie (echipamente compresive) și de preparate farmaceutice nedecontate în acest moment de statul român.În luna iunie, tânăra a suferit arsuri pe aproape 90% din corp după ce a fost incendiată de un bărbat condamnat pentru 5 crime, ce fusese eliberat condiționat cu puțin timp înainte."În anul 2015, tragedia Colectiv ne-a lovit brutal, răpindu-ne fiul de 19 ani, Alexandru Hogea. Dorința de a păstra vie memoria lui ne-a determinat să înființăm Asociația 'În numele lui Alexandru', o organizație umanitară cu misiunea de a oferi sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile. Alexandru a supraviețuit incendiului din Clubul Colectiv, a fost spitalizat într-un spital bucureștean și transferat după 8 zile în Austria, în urma unor imense presiuni ale societății civile, pentru a beneficia de tratament într-un centru destinat tratării pacienților cu arsuri severe. Pentru Alexandru șansa transferului a venit prea târziu - în 22 noiembrie 2015 a pierdut lupta pentru viață. 5 ani mai târziu, România are 0 (zero) centre destinate tratamentului pacienților cu arsuri severe și 0 (zero) centre de recuperare medicală specifică marilor arși", arată Asociația 'În numele lui Alexandru'.În 12 iunie 2020, adolescenta de 17 ani din județul Mehedinți a suferit arsuri severe, pe 90% din suprafața corpului și arsuri căi respiratorii, urmare a unei tentative de omor prin incendiere. Transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București, Maria a fost tratată de o echipă multidisciplinară (ATI, Chirurgie plastică, Kinetoterapie) și a fost salvată. Ea are nevoie de recuperare medicală într-un centru de specialitate, destinat reabilitării pacienților cu arsuri severe, pentru o perioadă mare de timp, va avea nevoie în continuare de tratament local al leziunilor, prin multiple intervenții - chirurgie reparatorie, compresie (echipamente compresive) și de preparate farmaceutice nedecontate în acest moment de statul român.