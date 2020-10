Supraviețuitorii incendiului din Colectiv le cer autorităților să își respecte promisiunea făcută în urmă cu un an: că le vor asigura acces la tratament pe toată durata vieții

"Scrisoare deschisă a unui grup de răniți în incendiul din Colectiv, către autoritățile statului român:





De asemenea, vă rugăm să urgentați demersul de aprobare a acestei legi. În curând se împlinesc 5 ani de la incendiul din Colectiv. Pentru dumneavoastră, acești cinci ani nu au fost altceva decât un carusel politic. Pentru noi, au constat într-un maraton chirurgical care a avut consecințe asupra sănătății noastre. Avem nevoie de o rezolvare permanentă a problemei sprijinului pentru tratamentele noastre pentru a ne putea întoarce la o viață normală. Este umilitor să fim nevoiți să cerșim, anual, o prelungire limitată care ne condamnă la stres și la boală.







Sperăm că solicitarea noastră de a beneficia de tratament pe viață va găsi, în sfârșit, o rezolvare favorabilă, definitivă și neinterpretabilă. Mulțumim!















Citește și:

















O parte dintre supraviețuitorii incendiului din seara de 30 octombrie 2015 au semnat o scrisoare deschisă adresată Parlamentului, premierului Ludovic Orban și ministrului Sănătății, Nelu Tătaru:Parlamentului României,Prim-ministrului Ludovic Orban,Ministrului Sănătății, domnul Nelu Tătaru,În urmă cu aproximativ un an, în septembrie 2019, v-am solicitat, printr-o scrisoare deschisă, prelungirea pe viață a sprijinului acordat nouă, pentru buna desfășurare a tratamentelor medicale necesare prevenirii înrăutățirii stării cicatricilor noastre severe și instabile, rezultate de pe urma arsurilor profunde suferite în incendiul din data de 30 octombrie 2015. Menționăm că infecțiile nosocomiale contractate în spitalele românești ne-au agravat semnificativ prognosticul pe termen lung deoarece, din cauza lor, rănile noastre s-au vindecat cu întârziere și defectuos. Pomenim, ca alt factor agravant, și calitatea îndoielnică a actului medical.A urmat o suită de întâlniri între o parte dintre răniți și autoritățile statului român. Pe rând, am discutat cu doamna ministru Sorina Pintea, apoi cu cabinetului domnului ministru Victor Costache. Ni s-a promis că rugămintea noastră de a fi ajutați în continuare de Ministerul Sănătății, prin prelungirea pe perioadă nelimitată a articolului 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015, va găsi rezolvare. Din păcate, făgăduielile autorităților au rămas neonorate, deși doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru în acel moment, a afirmat public că susține solicitarea noastră și că aceasta se va concretiza.Ulterior, a fost inițiat în Senat un demers al cărui scop este modificarea prin lege a ordonanței care ne conferă sprijin până la finele acestui an, astfel încât aceasta să nu mai fie limitată temporal și să capete statut permanent. Textul a fost redactat cu respect față de rugămințile noastre și a fost votat în unanimitate în Senat, pentru a modifica articolul 1 al OUG-ului după cum urmează:'Art.1.- (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente oricăror tratamente medicale necesare, pe perioadă nelimitată, în țară și în străinătate, în unitățile sanitare din sistemul de stat şi în cele din sistemul privat, precum şi la medici și terapeuți independenți, în regim ambulatoriu, cu internare şi în orice altă formă, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015, produs în clubul Colectiv din municipiul București, denumite în continuare victime.'În acest fel, sunt acoperite toate necesitățile noastre terapeutice. Menționăm că detalierile și clarificările au legătură cu feluritele impedimente și interpretări viciate făcute textului inițial al OUG-ului, din cauza cărora ni s-a îngrădit, de-a lungul anilor, accesul la tratament. Fiecare clarificare a fost gândită pentru a preveni o interpretare răuvoitoare care ne-ar fi pus opreliști în accesarea tratamentelor, cum, din păcate, s-a mai întâmplat în trecut.Demersul însă s-a blocat. În data de 10 iulie 2020, Camera Deputaților a primit un punct de vedere de la Guvern care constă în schimbarea conținutul articolului 1 al ordonanței într-un mod care face din nou posibile impedimente și interpretări viciate. Momentan, textul nou al articolului arată așa:'Art.1.- (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015, produs în clubul Colectiv din municipiul București, denumite în continuare victime, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unități sanitare din România și străinătate, până la vindecarea afecțiunilor dobândite în urma evenimentului respectiv.'Vă atragem atenția asupra faptului că în arsura severă nu există vindecare, așa cum se poate citi în actele noastre medicale, din care postăm un extras. Arsura este o boală cronică, pe viață. Nu ne vom vindeca niciodată, și deci sprijinul nu se poate acorda "până la vindecare". Așadar, formulări corecte, care respectă specificitățile patologiei arsurii și ale cicatricii rezultate de pe urma acesteia, sunt următoarele: 'pe durata întregii vieți', 'pe viață','pe perioadă nelimitată', 'permanent'.Formularea 'până la vindecare' va duce la interpretări răuvoitoare care ar putea ajunge până la revocarea dreptului la tratament. Avem motive să credem că se intenționează politizarea acestui demers și obținerea de capital de imagine, printr-un joc de cuvinte echivoc care va permite oricând anularea sprijinului permanent.În plus, modificările propuse de Guvern sugerează că putem să beneficiem de tratament medical doar în regim de spitalizare și în unități sanitare, ceea ce ne va îngrădi accesul la tratamente ambulatorii și la terapeuți specializați care, în străinătate, lucrează deseori independent, plătind unităților sanitare spațiul cabinetelor. Sistemul sanitar românesc nu este un etalon universal și o astfel de ordonanță trebuie să țină cont de particularitățile situației celor cărora îi este adresată.Accesul la tratamente ne-a fost și așa îngreunat pe parcursul acestui an din pricina pandemiei, care ne-a obligat sa întrerupem călătoriile la tratament si să amânăm unele operații, pentru a evita o eventuală expunere la SARS-CoV-2. Organismul unui mare ars – în special în cazurile de patologie pulmonară și respiratorie în faza critică - rămâne vulnerabil la infecții de orice natură pe perioada întregii vieți, ceea ce ar putea rezulta în includerea noastră în categoriile de risc, alături de alți suferinzi de boli cronice. Practic, anul 2020 – oficial ultimul în care mai beneficiem de sprijin - a fost, și pentru noi, unul ratat din punct de vedere terapeutic.Vrem să credem că punctul de vedere al Guvernului vine dintr-o necunoaștere a realității nevoilor noastre medicale, și nu din rea-voință.Solicităm așadar revenirea la forma aprobată de Senat a textului articolului 1 al OUG-ului.Alternativ, sugerăm ca inspirație varianta de mai jos a articolului 1, cu mențiunea că nu dorim să fim din nou în situația ca natura vagă a formulării să ne îngrădească dreptul de a face toate tipurile de tratamente necesare. Acestea au fost enumerate corect și cu respect față de nevoile noastre în varianta aprobată de Senat, citată în paragraful 4 al acestei scrisori, versiune superioară oricărei alteia dintre cele pomenite.'Art.1.- (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate și în România, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015, produs în clubul Colectiv din municipiul București, denumite în continuare victime, pe perioadă nelimitată, pentru afecțiunile dobândite în urma evenimentului respectiv.'Cu stimă,Alexandra FurneaAdina ApostolAlice TiaruAncuța MorărașuAndrada MihăilescuAndrei GăluțBogdan MoleșagCezar MarinCristina TarțăuFlavia LupuHani HaifawiMarius FrătoaicaMihai AnghelMirela SocolSorin Lazăr"