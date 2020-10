DOCUMENT Angajații Spitalului Județean din Cluj, obligați să se testeze pentru COVID-19 cu bani din buzunar

"Având în vedere contextul epidemiologic actual, s-a stabilit ca regulă obligatorie pentru personalul care lipsește de la locul de muncă cel puțin 7 zile calendaristice consecutive să se testeze la reîntoarcerea la muncă cu 24/48 de ore înainte de a reveni și să comunice rezultatul testului la medicul șef / asistenta șefă / șeful de serviciu și la SPIAAM pentru a primi avizul de reîntoarcere. Costul testului pentru personalul contractual este de 150 de lei", se arată în adresa semnată de managerul spitalului.Emanuel Ungureanu acuză faptul că este vorba despre un abuz al managerului spitalului din Cluj și că acesta "își face de cap", deoarece "are spate politic puternic, din Caracatița care este în spatele lui fac parte patru politicieni versați, unii mai populari, alții, mari șpăgari. Ioan Rus, Emil Boc, Florin Stamatian și Daniel Buda, sunt cei 4 oameni influenți care îl mențin în funcție pe Petrică Șușca în ciuda abuzurilor repetate comise de acesta și care au fost documentate de mine în interpelări, rapoarte ale corpului de control al Ministerului Sănătății, plângeri penale la DNA și alte parchete."Emanuel Ungureanu mai spune că a cerut Ministerului Sănătății, "oficial, din nou, a 14-a oară în 4 ani, demiterea lui Petre Șușcă". Spitalul Județean Cluj este în subordinea Ministerului Sănătății.Adresa oficială către Ministerul Sănătății:"În atenția Ministerului Sănătății, domnului ministru al Sănătății, Nelu TătaruObiectul întrebării: Abuz din partea managerului Spitalului Județean de Urgență Cluj, Petru ȘușcaDomnule ministru Tătaru, prin adresa 31659 din 2 octombrie, transmisă de către managerul Spitalului Județean Cluj, Petru Șușca, în atenția personalului medico-sanitar din acest spital, acesta atrăgea atenția angajaților că sunt obligați să se testeze anti Covid 19 cu un test efectuat cu 24/48 de ore înainte de întoarcerea în spital, dacă angajatul a lipsit de la locul de muncă mai mult de 7 zile consecutiv. Mai mult decât atât, în aceeași adresă managerul Șușca indica faptul că angajații trebuie să-și plătească acest test și că ar costa 150 de lei.Domnule ministru al Sănătății, a trecut campania electorală, acum nu mai sunteți sub presiunea europarlamentarului Daniel Buda, a deputatului PNL Stamatian sau a primarului Emil Boc, care este la al 5 lea mandat, duceți până la capăt demersul legal și curajos de a-l demite pe managerul Șușca. Puteți să rezistați mai mult de 3 ore de data aceasta la presiunile politice, știu că puteți.Șușca o să continuie abuzurile și lipsa de decizie din partea dumneavoastră are consecințe nefaste zilnice.Vă doresc înțelepciune în aplicarea legii și vă rog să-mi comunicați ce măsură ați luat împotriva acestui nou abuz comis de Petru Șușca?Cu respect, Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților"