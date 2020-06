Prima reacție a lui Adrian Ionel la acuzația că a cerut mită 760.000 de euro: Organizarea unei proceduri de achiziţie publică ar fi dus la întarzieri ce s-ar fi soldat cu pierderi de vieţi

Adrian Ionel arată, în comunicatul transmis prin avocații săi, că Unifarm "satisface un interes general însă aceasta nu înseamnă că nu acţionează în scopul obţinerii de profit sau că nu îşi asumă pierderile şi riscurile aferente acestei activităţi. Din această perspectivă, şi potrivit cadrului legal existent la nivel naţional, cu respectarea principiilor şi jurisprudenţei europene, am adus la cunoştinţă Direcţiei Naţionale Anticorupţie împrejurarea că CN Unifarm S.A. nu este autoritate contractantă. Drept urmare nu are obligaţia să desfăşoare proceduri de licitaţie publică şi nu îi sunt opozabile dispoziţiile legii nr. 98/2016. Compania Unifarm a răspuns, cu caracter urgent şi prioritar, nevoii disperate de import a unor echipamente de protecţie indispensabile cadrelor medicale în lupta acestora cu pandemia generată de SARS-CoV-2. În aceste condiţii, organizarea unei proceduri de achiziţie publică, neobligatorie potrivit celor de mai sus, ar fi dus la întarzieri nejustificate în aprovizionare, ce s-ar fi soldat cu pierderi de vieţi omeneşti".









"Mulţumesc tuturor celor care au în continuare încredere în mine şi promit să nu îi dezamăgesc", încheie Adrian Ionel.









DNA: Mită de 760.000 de euro pentru un contract de achiziție de echipamente de protecție



Direcția Națională Anticorupție a anunțat în urmă cu două zile că directorul general al companiei de stat Unifarm, Adrian Ionel, este urmărit penal și a fost plasat sub control judiciar pentru cinci infracțiuni de corupție: luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.



El este acuzat că a cerut 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipamente de protecție, în timpul pandemiei de COVID-19.





Adrian Ionel a fost suspendat ieri din funcția de director general al Unifarm, distribuitorul de medicamente al Ministerului Sănătății, în urma unei decizii a membrilor Consiliului de Administrație al companiei. Mandatul lui Adrian Ionel la conducerea Unifarm urma să expire peste mai puțin de 3 săptămâni, pe data de 14 iulie.















Directorul suspendat al Unifarm adaugă că "În acest context a fost perfectată şi executată achiziţia de măşti şi combinezoane aflată în atenţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procedură în care subsemnatul, în calitate de director general al CN Unifarm S.A., am urmărit în permanenţă şi în mod exclusiv doar rapiditatea livrării, decenţa preţului şi calitatea produsului, toate acestea raportate la nevoile interne imediate şi la contextul internaţional.""Nu am solicitat în nicio împrejurare, niciunei persoane, vreo sumă de bani sau alte beneficii, pentru mine sau pentru altcineva, în legatură cu vreun import de măşti, combinezoane sau alte echipamente şi nu am determinat sau ajutat vreo persoană să săvârşească o infracţiune", susține Adrian Ionel."Chiar în condiţiile în care accesul la dosar ne-a fost restricţionat, în data de 23.06.2020, faţă de gravitatea acuzaţiilor, am înţeles să dau o declaraţie în care mi-am expus punctul de vedere, fără a-mi putea pregăti apărarea în raport de conţinutul dosarului de urmărire penală. Urmează ca la dosarul cauzei să administrez probe şi opinii de specialitate care vor sprijini organele de anchetă să ajungă la o concluzie corectă şi adecvată adevărului judiciar", mai spun directorul suspendat al Unifarm și avocații săi.