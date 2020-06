Cum a ajuns directorul Unifarm, Adrian Ionel, Dumnezeul achizițiilor în perioada pandemiei

Adrian Ionel - despre care presa a semnalat și în trecut că ar fi artizanul unor achiziții discutabile - a fost propulsat, practic, în cele mai înalte funcții pe care le are în CV în perioada în care Victor Ponta era premier, dar a "supraviețuit" plecării acestuia de la guvernare.



Citește aici o amplă anchetă HotNews.ro privind o achiziție controversată de imunoglobuline făcută de directorul Unifarm în timpul crizei imunoglobulinei de acum 2 ani.







Cum funcționează concret Unifarm, distribuitorul de medicamente al Ministerului Sănătății





Obiectul de activitate al Unifarm, potrivit informațiilor de pe site-ul companiei de stat, îl constituie "asigurarea rețelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură și echipamente sanitare, seruri și vaccinuri, reactivi și alte produse din producția internă proprie și din import. Compania Națională Unifarm SA colaborează cu Ministerul Sănătății în vederea asigurării programelor naționale de sănătate organizate și finanțate de acest minister, prevazute în Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică."





Mai exact, Unifarm poate face achiziții de medicamente și materiale sanitare necesare în spitalele din România, pe care spitalele le pot cumpăra, la alegere, de la Unifarm sau de pe piața liberă, de la alți distribuitori.

Așa s-a întâmplat și la debutul pandemiei în România, cu precizarea că Unifarm a achiziționat în această perioadă cantități uriașe de materiale de protecție. O mare parte dintre aceste materiale erau de negăsit la acel moment pe piața din România și chiar din Europa.



De asemenea, în anumite situații de criză, când un medicament este de negăsit la alți distribuitori de pe piață - de exemplu criza imunoglobulinei din România din perioada 2017-2018 - Unifarm poate face, în numele Ministerului Sănătății, achiziții în procedură de nevoi speciale a unui medicament - o procedură rapidă, care presupune de regulă costuri mai mari decât în mod obișnuit. Așa s-a întâmplat și la debutul pandemiei în România, cu precizarea că Unifarm a achiziționat în această perioadă cantități uriașe de materiale de protecție. O mare parte dintre aceste materiale erau de negăsit la acel moment pe piața din România și chiar din Europa.





Pandemia a prins spitalele din România fără materiale de protecție







În luna martie, în paralel cu epidemia cauzată de noul virus care ia amploare în România, tot mai multe voci din sistemul sanitar - medici, asistenți medicali, infirmiere și chiar manageri de spital - ieșeau public și acuzau faptul că în spitalele în care lucrează nu existau materiale și echipamente de protecție care să îi protejeze de noul virus sau nu existau suficiente.







Medic român cu echipament de protecție confecționat din saci de gunoi







Pandemia a prins țara noastră fără stocuri de materiale de protecție. O situație valabilă nu doar în România, ci în mare parte din Europa, dependentă de importurile din China, spun reprezentanții industriei farmaceutice.









Liber la achiziții fără licitație

Ministerul Sănătății a anunțat în câteva rânduri, în special la începutul epidemiei în țara noastră - final de martie și aprilie - sosirea în țară a transporturilor de materiale de protecție, inclusiv transporturi aeriene cu tone întregi de echipamente din China.





"Presa internațională surprinde un aspect foarte clar, contrar unei părți a tabloidelor din România, aflate in campanie de negativizare și minimalizare a oricărui efort. România, si în mod explicit Unifarm, au reușit cu numai 46 de oameni sa atragă în lupta antipandemica resurse necesare mai multe decât majoritatea tarilor europene" - postare de pe pagina de Facebook a Unifarm din data de 15 aprilie.











Scandalul măștilor neconforme



Adrian Ionel, sub control judiciar după ce ar fi cerut mită 760 de mii de euro

El este acuzat că a cerut 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipamente de protecție, în timpul pandemiei de COVID.







Adrian Ionel



Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a solicitat marți întrunirea de urgență a Consiliului de Administrație "în vederea luării deciziilor care se impun în cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, în urma comunicatului Direcției Naționale Anticorupție".













Așa se face că anul 2020 și pandemia de coronavirus l-au găsit pe Adrian Ionel la conducerea Unifarm, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, care funcționează ca distribuitor de medicamente al acestuia.

Compania Națională Unifarm a fost înființată în anul 1935, purtând de-a lungul timpului diverse denumiri. "Cu o experiență de peste 80 ani în piața farmaceutică națională și internațională, este în prezent unul dintre principalii distribuitori de produse farmaceutice și parafarmaceutice din Romania", potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al companiei cu capital de stat.

Pe 28 februarie 2020 era confirmat oficial în România primul caz de infecție cu noul coronavirus. În următoarele două săptămâni, extinderea cazurilor ia amploare, iar pe 16 martie, în țara noastră este declarată stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus.

În unele spitale, primul ajutor - materiale, echipamente de protecție și dezinfectanți - au venit din partea ONG-urilor. Aproximativ 20 de milioane de euro au strâns ONG-urile din România în această perioadă, din donații și sponsorizări, pentru materiale, echipamente de protecție și aparatură pe care le-au donat spitalelor.

În plus, 70% dintre materiile prime necesare în industria farmaceutică la nivelul Europei provin în acest moment din China și India, potrivit estimărilor reprezentanților industriei farmaceutice din România. În ceea ce privește materialele de protecție - măști, halate, botoșei, combinezoane - aproape toate provin din China, potrivit datelor puse la dispoziția HotNews.ro de reprezentanții industriei farmaceutice.

În acest context, la presiunea vocilor din spitale și a epidemiei care bătea la ușă, autoritățile au dat liber la achiziționarea de cantități imense de materiale de protecție. Odată cu declararea stării de urgență în țara noastră, pe 16 martie, toate aceste achiziții au putut fi făcute fără licitație.

În plus, Ministerul Sănătății și Unifarm nu au făcut publică lista completă a achizițiilor de materiale de protecție și nici costurile la care au fost achiziționate aceste materiale.

Unifarm a anunțat, la scurt timp, că a retras o mare cantitate dintre acele măști.

Reprezentanții Unifarm s-au apărat, la acea vreme, afirmând că o alertă a autorităților europene din domeniu privind neconformitatea acelor măști fusese emisă după achiziția lor.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat marți că directorul general al companiei de stat Unifarm, Adrian Ionel, este urmărit penal și a fost plasat sub control judiciar pentru cinci infracțiuni de corupție: luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

În plus, cele un milion de măști livrate prin contract Companiei Naționale Unifarm SA nu erau măști chirurgicale, ci măști de protecție neconforme cu standardele stipulate în contract - practic erau alte tipuri de echipamente de protecție decât cele convenite în contract.

Procurorii DNA mai spun că Adrian Ionel ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA, la data de 6 iunie 2016, cu încălcarea dispozițiilor legale.

Directorul general al Unifarm a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar în acestă perioadă are următoarele obligații impuse de procurori: să nu exercite funcția de director general și membru în Consiliul de Administrație al C.N. Unifarm SA, să nu părăsească teritoriul Municipiului București și județul Ilfov, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului și să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.