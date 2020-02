UPDATE Prețul unei măști medicale a crescut de 100 de ori. Raed Arafat: Este un comportament extrem de deviant să ajungi să vinzi 50 de măști cu 100 de euro / Reacția eMag

Un set cu 50 de măşti medicale a ajuns să coste, pe eMAG, aproape 500 de lei, adică 10 lei o bucată, față de 10 bani cât era până acum. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) Raed Arafat a vorbit despre "un comportament extrem de deviat" al companiilor care vând astfel de produse, susținând că autoritățile fac eforturi pentru aprovizionare și că lipsa măștilor sanitare este o problemă la nivel mondial.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat marți că mai există stocuri de materiale de protecție și că se încearcă grăbirea achizițiilor, însă există riscul ca livrările să fie făcute mai târziu. "Încercăm ca livrarea să fie cât mai rapidă, eventual să mergem noi să le ridicăm", a spus Raed Arafat, afirmând că lipsa măștilor medicale este o problemă la nivel mondial și că probabil sunt probleme și cu materia primă.

Măștile medicale lipsesc din majoritatea farmaciilor, iar pe eMAG, de exemplu, un set cu 50 de bucăți a ajuns să coste 499 de lei, adică de 100 de ori mai mult decât până acum."

"Din păcate este o situație, am văzut. Este un comportament extrem de deviat să ajungi să vinzi 50 de măști cu 100 de euro. O mască costa câțiva bani. La un moment dat o să vedem cum poate fi tratată legal această problemă", a declarat Raed Arafat.

El a făcut apel la populație să nu intre în panică și "să nu asculte nimic din ce apare pe social-media din surse neconfirmate", afirmând că astăzi va fi constituit un grup de comunicare care va transmite informațiile oficiale, confirmate pe tema coronavirusului.

"Dacă cineva află pe surse e treaba lui, dar dacă nu se ia în considerare ce este oficial, riscăm să avem o problema mare de gestionare a situațiilor de urgență", a mai spus șeful DSU.

Legat de tratamentul pentru coronavirus, el a afirmat că singura informație confirmată este că un vaccin împotriva noului coronavirus va exista cel mai probabil într-un an.



Raed Arafat declara că probabilitatea ca România să fie ocolită de cazuri de infectări cu noul coronavirus este foarte scăzută, fiind doar o chestiune de timp ca virusul să apară în toate statele europene.

"Doar este vorba de timp, când apare într-o țară și când apare într-alta. Ați văzut acum situația trenurilor oprite în Austria cu persoanele care sunt suspecte. Oamenii călătoresc. E imposibilă închiderea ermetică a granițelor. Înseamnă că mai devreme sau mai târziu astfel de cazuri vor apărea într-un loc sau altul. Acum depinde ce măsuri se iau. Italia ia măsuri foarte corecte. Am avut discuții cu colegii noștri de acolo de la Protecția Civilă. Sunt în legătură cu ambasada noastră de acolo. Ei iau măsurile pentru a limita răspândirea”, a afirmat Raed Arafat, la Antena 3.

Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 a crescut la aproape 2.700, la nivel global, cu noi cazuri raportate în China și Iran. În Italia au fost confirmate 271 cazuri de infecții, însă numărul deceselor rămâne 7.

Parlamentul European a dispus primele măsuri restrictive, recomandându-le angajaților care au călătorit în Italia sau China să lucreze de acasă și să se monitorizeze, urmând a se întoarce la birou după ce primesc undă verde din partea medicului. Japonia, Coreea de Sud și Hong Kong au dispus și ele măsuri de prevenire a răspândirii virusului, cursurile fiind suspendate, iar angajații companiilor urmând să lucreze de acasă.

Retailerul online eMag a anunțat că, văzând creșterea mare de prețuri la măștile vândute prin platforma marketplace, a identificat stocuri și a cumpărat măști de la furnizorii locali, luând decizia de a suporta diferența de preț, astfel încât acestea să fie vândute cu 3 lei bucata. „Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România și am cumpărat tot ce se putea găsi în țară, de la distribuitorii existenți. Astfel, am achiziționat măști și la prețul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăți, și am decis să suportăm diferența de preț în toată această perioadă astfel încât clienții să le poată cumpăra la 3 lei bucata”, au declarat reprezentanții eMag.