Oana Gheorghiu, fondatoare „Dăruiește viață”: „Gabriela Firea este cea care a introdus copiii bolnavi de cancer în lupta politică”

"Dacă este cineva care a dus în zona politicului soarta copiilor bolnavi de cancer este Gabriela Firea. Nu cred că ne-ați auzit pe noi vreodată folosind proiectul, spitalul și proiectele în general și acești copii bolnavi de cancer în această dispută politică. Nu știu de ce doamna Gabriela Firea spune că este Vlad Voiculescu în spatele nostru. Va trebui să aducă toate acele dovezi din lume și să le pună pe masă pentru că aceste minciuni nu pot merge mai departe. Gabriela Firea este cea care a introdus copiii bolnavi de cancer în lupta politică și eu cred că este momentul ca doamna premier încă în funcție până la noul Guvern să intervină și să clarifice, pe de o parte, atacul mizerabil pe care-l realizează Ministerul Sănătății la adresa acestui proiect și atacul doamnei Gabriela Firea. Ambele îi sunt subordonate, una în Guvern, alta pe linie de partid", a declarat, la Digi 24, Oana Gheorghiu, una din fondatoarele Asociației "Dăruiește Viață".Reacția acesteia vine după ce primarul general al Capitalei le-a acuzat, marți seară, pe Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, care construiește din donații un spital pentru copiii bolnavi de cancer în Capitală, că sunt interfața candidatului PLUS la Primăria București, Vlad Voiculescu."Vi se pare normal ca aceste cazuri foarte grave ale copiilor bolnavi să fie aduși în disputa politică chiar de către coordonatorul acestui ONG, care își face campanie electorală? (...) Vă faceți că nu știți sau cum? Cine patronează acest ONG? Domnul Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, de pe timpul domnului Cioloș, un ministru care s-a opus transplantului în România, un ministru care mi-a solicitat întâlnire ca primar general și mi-a spus să nu mai îndemn echipa de la Spitalul Sfânta Maria să facă transplant în România pentru că vor muri oameni pe capete și nu este așa, iar astăzi... cele două doamne sunt în față. Este ONG-ul patronat și toată lumea știe, sunt toate dovezile de pe planetă. Dumneavoastră nu știți aceste lucruri? Doamnele sunt interfața", a declarat, marți seară, Gabriela Firea, la Digi 24.Gabriela Firea a subliniat că și ea, ca primar general, are o contribuție la acest spital privat, în condițile în care acesta se construiește pe un teren al Primăriei, care ar valora un milion de euro. „Nu-mi plac omisiunile grave. Eu nu aveam cum să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că și eu, ca primar general, am o contribuție (...) în construirea acestui spital - așa cum se spune, din fonduri exclusiv private - contribuție despre care nu vorbește absolut nimeni, poate nu întâmplător. (...) Acest spital se construiește - și foarte bine că se construiește și voi sprijini cu tot ceea ce pot și personal, și ca primar general - acest spital se construiește pe proprietatea Municipiului București, pe proprietatea Primăriei Capitalei, pe un teren valoros - în jur de un milion de euro. Atât Spitalul Marie Curie, Bagdasar cum este cunoscut în popor, lângă care se construiește acest spital privat, cât și terenul aferent sunt proprietatea Primăriei Capitalei. Niciodată nu am făcut tapaj să spun: știți, nu vă supărați, spuneți dvs că este un spital construit exclusiv din fonduri private, dar uitați de contribuția majoră a Primăriei Capitalei și anume prin punerea la dispoziție a acestui teren extrem de valoros”, a mai spus edilul.Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, actualmente candidat PLUS la Primăria Capitalei, a respins ulterior acuzațiile aduse de Gabriela Firea. "Aflăm de la doamna Firea nici mai mult nici mai puțin decât că eu "patronez" deja alte inițiative care o deranjează pe dânsa la PR. Nu una, ci mai multe. Nici Gabriela Firea, nici Dragnea, nici Dăncilă, nici atâția alții din vechea politică nu își pot imagina că inițiative precum #NoiFacemUnSpital, ca MagiCAMP, MagicHOME sau MagicHELP - Rețeaua solidarității, ca HOSPICE Casa Sperantei sunt instrumente prin care societatea își face un serviciu sieși, ajutându-i pe cei lăsați fără speranță de stat. Nu își pot imagina că suntem deja milioane în țara asta care nu mai avem nevoie de stăpân. Nu suntem și nu am fost niciodată slugi. Nu avem nevoie de domni", a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.Totul a pornit de la un share pe care Gabriela Firea l-a dat, pe contul personal de Facebook, unei postări controversate a creatoarei de modă Dana Budeanu, share criticat de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Întrebată de ce a distribuit postarea Danei Budeanu, edilul a răspuns: „Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook?”.