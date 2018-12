Rezultatele controlului de la Spitalul Universitar au fost trimise la Parchet: suspiciuni privind aparatură medicală cumpărată la suprapreț

Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Universitar de Urgență din București a fost trimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a anunțat marți ministrul Sorina Pintea, la prezentarea bilanțului pe anul 2018. Sorina Pintea a precizat că în urma controlului de la Spitalul Universitar s-au descoperit nereguli legate de modul de completare a foilor de observaţie ale pacienților și există suspiciuni privind aparatură medicală cumpărată la suprapreț.





"Am considerat că sunt suspiciuni rezonabile, noi nu suntem organe de anchete, am făcut verificări şi mergem mai departe", spune ministrul Sănătății.Controlul efectuat de Corpul de Control al ministrului Sănătății la Spitalul Universitar de Urgență București în august anul acesta a constatat nerespectarea protocoalelor de lucru de către o parte din angajații spitalului, care au fost amendați, iregularități în ceea ce privește raportarea diagnosticelor la externare, precum și nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achiziții publice și evidența financiar-contabilă din perioada 2013-2017. Sunt câteva dintre concluziile controlul efectuat de Corpul de Control al ministrului Sănătății, care apar într-un document transmis de către Ministerul Sănătății ca răspuns la o interpelare privind concluziile raportului , formulată de deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.Emanuel Ungureanu a cerut, în interpelarea adresată ministrului Sănătății, Sorina Pintea, să i se pună la dispoziție întreg raportul Corpului de control, însă Ministerul Sănătății a oferit un răspuns în care prezintă o parte dintre concluziile raportului.Textul interpelării transmise Ministerului Sănătății de Emanuel Ungureanu și răspunsul la interpelare pot fi citite integral în documentele atașate.Ministerul Sănătății precizează, în răspunsul la interpelarea adresată de Emanuel Ungureanu, că controlul efectuat de Corpul de Control a vizat o perioadă de 5 ani, însă nu s-a verificat și concedierea asistentei Mariana Luceanu (căreia conducerea spitalului i-a desfăcut contractul de muncă după ce a făcut greva foamei) deoarece concedierea acesteia a avut loc după încheierea controlului."Nerespectarea de către salariații din cadrul Ambulatoriului integrat, Unității de Primiri Urgențe, Bloc operator Ortopedie, Cabinet de neurochirurgie și Cabinet de obstetrică-ginecologie din ambulatoriu, a procedurilor și a protocoalelor de lucru, drept pentru care aceștia au fost sancționați cu amenzi contravenționale" - este una dintre principalele concluzii ale controlului.De asemenea, "au fost identificate iregularități în ceea ce privește raportarea diagnosticelor primite la externare, respectiv a celor secundare la externare, luând în considerare diagnosticele consemnate în foile de observație clinică generală", se mai arată în document."Nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achiziții publice și evidența financiar-contabilă din perioada 2013-2017", este o altă concluzie a controlului.Sorina Pintea a trimis Corpul de Control al Ministerului la Spitalul Universitar în luna august, după ce doi asistenți medicali au intrat în greva foamei pentru a protesta față de condițiile din spital. Mariana Luceanu, unul dintre cei doi asistenți medicali de la Spitalul Universitar care au făcut greva foamei în luna august pentru a protesta față de condițiile din spital, a fost concediată la începutul lunii octombrie, deși are statut de avertizor de integritate. Sorina Pintea declara, la acea vreme, că concedierea asistentei reprezintă "o problemă internă a spitalului".Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, declara, pe 15 noiembrie, într-o conferință de presă, după ce a fost întrebată de un jurnalist când va fi prezentat raportul Corpului de Control al instituției după controlul de la Spitalul Universitar și care sunt concluziile acestuia, că "Va fi o altă conferință de presă pe această temă."Pe 12 octombrie, ministrul Sănătății declara că raportul Corpului de Control este în curs de finalizare și că acesta sesizează probleme privind modul în care se face dezinfecţia în anumite zone din unitatea medicală. Sorina Pintea mai spunea, atunci, că "la Spitalul Universitar s-ar putea să existe probleme de natură penală", iar "raportul Corpului de control va fi trimis la Parchet".