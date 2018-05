​VIDEO Protest al tehnicienilor radiologi și al moașelor de la Spitalul Județean Cluj, nemulțumiți că nu beneficiază de majorările salariale din sistem

Protestatarii au adus afişe pe care scrie "Tehnician radiolog = asistent licenţiat". Protestatarii au spus că în cazul în care situaţia nu se va remedia, îşi vor da demisia în bloc la jumătatea lunii iunie şi au făcut apel la ministrul Sănătăţii sa găsească o rezolvare pentru problema lor, potrivit Agerpres.





Imagini video de la protest au fost postate pe Facebook de Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților:







La Spitalul Clinic Judeţean din Cluj sunt angajaţi 55 de tehnicieni radiologi şi 20 de moaşe."Vrem să fim auziţi de Ministerul Sănătăţii, care a afirmat că vrea să cunoască situaţiile din teritoriu. Noi suntem o astfel de situaţie din teritoriu şi o rugăm să ne rezolve problema. De două luni am trimis memorii la Ministerul Sănătăţii, la Ministerul Muncii, la Avocatul Poporului, dar nu am primit niciun răspuns. Noi am cerut să fim încadraţi ca asistenţi medicali licenţiaţi, cum am fost întotdeauna, nu suntem acum incluşi unde ar trebui să fim şi pierdem bani la salariu conform Legii Salarizării. Cerem demisia conducerii SCJU, care a dat dovadă de reacredinţă şi reavoinţă", a declarat Marcela Nemeş, tehnician de radiologie şi imagistică în cadrul SCJU Cluj-Napoca.Protestatarii susţin că în alte spitale situaţia a fost reglementată şi că Spitalul Județean din Cluj ar fi singura unitate medicală care nu şi-a încadrat moaşele şi tehnicienii radiologi în grila de salarizare: "Tehnicianul radiolog este asistent medical licenţiat, cu studii superioare, specializat pe imagistică, radiologie şi medicină nucleară. De ce nu ne-a încadrat alături de asistenţi? Dacă nu se rezolvă problema până în 15 iunie, vom demisiona în bloc", a spus Adina Szabo, participantă la protest.Directorul medical al Spitalului Județean Cluj, Adela Golea, a declarat joi că, potrivit Legii Salarizării, categoriile profesionale de tehnician radiolog şi moaşă nu sunt menţionate ca beneficiare ale măririlor de salariu care s-au făcut de la 1 martie: "Am cerut de mai multe ori Ministerului Sănătăţii să ne răspundă punctual care este salariul în plată la 1 martie pentru acestea. Nu am primit un răspuns. Când primim, pe acela îl aplicăm. Nu avem nicio problemă cu niciunul dintre colegi. Legea spune clar că beneficiază de majorări salariale medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri, acolo mai trebuie nişte completări, după care le vom aplica."