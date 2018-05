Medicii de la spitalul din Lugoj donează câte 100 de lei lunar pentru infirmiere și brancardieri, ale căror salarii au scăzut

"Noi, medicii, am hotărât să fim solidari cu personalul auxiliar și să punem umăr la umăr și să acoperim pierderile. Dacă toți medicii am pune 100 de lei, practic am acoperi aceste pierderi. Noi ne considerăm o familie" a declarat medicul Erwin Floroni, managerul spitalului municipal din Lugoj.Donațiile se fac la secretariatul spitalului, pe bază de listă. "Sigur că da, cum să nu contribui?! Având în vedere măririle salariale, cred că e fair-play față de ceilalți", a declarat Gelu Breaza, medic la Spitalul Municipal din Lugoj.Personalul auxiliar le mulțumește medicilor pentru gest: "Mi se pare lăudabilă deși nu-i... nu-i corect de fapt. Salariul nu domnii doctori l-au hotărât. Nu mi se pare corect ca domnii doctori să ne plătească pe noi. Mi se pare corect să fim plătiți de stat, pe fluturaș, pe cardul nostru de muncă. Pentru aia muncim, nu să ne plătească domnii doctori din buzunarul lor. Nu mi se pare corect."Mii de angajați din sănătate - în special asistente și infirmiere, nu medici - au protestat, luni dimineață , în spitalele din întreaga ţară, întrerupând lucrul pentru o grevă de avertisment de două ore, între 9:00 și 11:00. La protest au participat angajați nemulțumiți din sistem, care acuză că salariile lor au scăzut în unele cazuri, în urma plafonării sporurilor. Protestatarii care au ieșit în curțile spitalelor au scandat "Mincinoşii! Mincinoşii!", "Vrem salarii decente". "Noi muncim şi voi furaţi". Vineri este anunțată grevă generală în sistemul sanitar.Medicii nu participa la grevă pentru că reprezintă singura categorie din sistem avantajată de noua lege a salarizării și de noul regulament al sporurilor. Cei care au întrerupt lucrul sunt categoriile de salariați care spun că veniturile lor au scăzut din cauza noii legi a salarizării și in special a plafonării sporurilor la 30%: asistente medicale, infirmiere, angajați din medicina de laborator, biologi, chimiști, brancardieri, personalul TESA (tehnic, economic și socio-administrativ). Angajați din sănătate consultați de HotNews.ro susțin că există cazuri în care asistentele și infirmierele au pierdut 1.000 - 1.400 de lei din salariu.Pe perioada grevei, activitatea în spitale este asigurată în proporție de cel puțin 33%.