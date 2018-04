Lanţ uman pentru susţinerea vaccinării în Parcul Floreasca din București

"Sărbătorim ultima zi din Săptămâna Internaţională a Imunizării. O celebrăm prin formarea unui lanţ uman al imunităţii (...) în jurul locului de joacă din Parcul Floreasca pentru a simboliza faptul că acest act al vaccinării nu este numai un act de responsabilitate faţă de propria sănătate sau faţă de sănătatea copiilor noştri, este şi un act de responsabilitate faţă de sănătatea comunităţii şi că numai împreună, dacă ne vaccinăm, putem să ţinem bolile prevenibile la distanţă, astfel încât să evităm epidemii ca cea prin care România trece de mai multe luni. Astăzi am primit vestea tristă că a fost confirmată cea de-a 50-a victimă a epidemiei de rujeolă în România, este vorba de un bebeluş", a spus Ana Măiţă, preşedintele Asociaţiei "Mame pentru mame".Ea a subliniat că, din păcate, se înregistrează o creştere a trendului antivaccinare, context în care a susţinut că vaccinurile sunt sigure: "România, din păcate, a scăzut sub pragul de protecţie, sub pragul de siguranţă din punct de vedere al ratei de vaccinare, tocmai de aceea avem boli prevenibile care reapar şi creează de victime", a arătat Ana Măiţă.Ea a susţinut că, în ultimii ani, statul român nu a mai reuşit să coordoneze cum trebuie planul naţional de imunizare, arătând că au existat sincope de luni de zile sau chiar ani în stocurile de vaccinuri. "Responsabilitatea statului este prima vinovată de această situaţie. Trebuie să arătăm că suntem un stat european responsabil care îşi poate face o planificare pe mai mulţi ani în stocurile de vaccinuri", a mai spus Ana Măiţă.Ovidiu Covaciu, fondator al Coaliţiei "România Sănătoasă", a arătat că în prezent nu sunt mari probleme cu stocurile de vaccinuri, dar că există semnale că ar putea să apară mici probleme: "Am văzut ceva pe Prahova şi pe Cluj unde DSP sau medicii spuneau că nu mai au vaccinuri la îndemână", a arătat Ovidiu Covaciu.Părinţii prezenţi la eveniment au prezentat motivele pentru care susţin vaccinarea. "Susţinem vaccinurile. (...) Ţinând cont de problemele care apar în rândul copiilor şi ce efecte sunt, clar preferăm să vaccinăm", a spus o mamă a doi copii."Nu înţeleg de ce nu ţi-ai vaccina copilul? Nu a existat loc de negociere. Nu m-am gândit niciodată că nu aş putea să nu-l vaccinez. (...) Este alegerea fiecăruia, dar e vorba de dreptul la viaţă al copilului tău şi aici nu există negociere. Mi se pare o inconştienţă, pur şi simplu", a arătat o altă mamă.Medicul de familie Daniela Ştefănescu a precizat că în România există o statistică îngrijorătoare în privinţa nevaccinării: "Este un fenomen în creştere. Eu sper ca situaţia actuală cu epidemia de rujeolă şi cu numărul de decese (...) să îi conştientizeze pe părinţi şi în felul acesta să-şi schimbe opţiunea şi să accepte vaccinarea. (...) Nu putem să spunem că vaccinurile sunt cu o siguranţă de 100%, există şi unu la un milion de copii care ar putea să facă o reacţie mai gravă, dar asta nu este un motiv pentru a ne sustrage acestui act de prevenţie", a arătat medicul, indicând faptul că unul dintre motivele pentru care părinţii refuză vaccinarea copiilor este autismul.