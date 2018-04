Sorina Pintea: "Legea vaccinării trebuie să reprezinte o prioritate. Avem nevoie de un cadru legislativ pentru binele copiilor noștri"

"Legea vaccinării trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi. Avem nevoie de un cadru legislativ pentru binele copiilor noștri. Decizia părinților cu privire la vaccinarea copiilor trebuie să fie luată în urma informării, în mod responsabil. Să nu uităm că prin vaccinare au fost eradicate multe boli și datorită vaccinurilor astăzi nu mai avem poliomielită sau alte afecțiuni care ne mutilau sau chiar omorau copiii. Cred că nu s-au făcut campanii suficient de agresive pentru a putea convinge părinţii să se informeze despre beneficiile vaccinării. Până la apariția unui cadru legal, intenționăm să demarăm campanii de vaccinare în zonele cu focare de rujeola și populație vulnerabilă", este mesajul transmis de ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Reamintim că România este țara europeană cu cea mai gravă epidemie de rujeolă (49 de morți și peste 12.000 de cazuri înregistrate de la debutul epidemiei) și cu cea mai scăzută rată a vaccinării cu ROR. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până săptămâna trecută este de 12.368.În prezent, la nivel național, se înregistrează o scădere dramatică a acoperirii vaccinale la vaccinurile incluse în cadrul Calendarului Național de Vaccinare, care se situează sub limita de 95% recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății. Astfel, vaccinarea în România a scăzut constant de la an la an la toate vaccinurile incluse în Programul Naţional de Vaccinare. Astfel, la nivelul anului 2016 pentru copiii în vârstă de 18 luni, acoperirea vaccinală la nivel național și pe tipuri de vaccinuri a înregistrat valori de 95,4% pentru BCG, 87,8% pentru HepB, 68,1% pentru DTP, HiB și VPI, și respectiv 76,8% pentru ROR.Proiectul legii vaccinarii - care prevede ca parintii care nu isi vaccineaza copiii pot fi amendati cu pana la 10.000 lei, iar in momentul inscrierii copiilor la scoala sau gradinita, institutia are obligatia de a solicita o adeverinta emisa de catre medicul de familie, care sa ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinarilor - aprobat de Guvern anul trecut, in timpul mandatului de ministru al Sanatatii al lui Florian Bodog, nu a reusit sa ajunga la votul final in Parlament la 8 luni de cand a fost transmis legislativului.Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern pe 9 august 2017, iar o zi mai tarziu a ajuns la Parlament. Adoptat de Senat pe 23 octombrie, proiectul a ajuns apoi in Comisia de sanatate din Camera Deputatilor, unde sta de 6 luni.Puterea si opozitia au explicatii diferite pentru acest lucru: surse din opozitie vorbesc despre faptul ca "exista opozitie chiar in randul PSD" fata de acest proiect, in timp ce presedintele Comisiei pentru Sanatate, deputatul PSD Corneliu Buicu, sustine ca de vina pentru intarziere este numarul mare de amendamente depuse.Cele mai radicale amendamente au fost initiate chiar de un deputat PSD, Cristina Dumitrache, si semnate de alti 95 de deputati ai coalitiei PSD-ALDE. Dumitrache sustine "eliminarea sanctiunilor excesive" din proiectul de lege.