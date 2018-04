Producătorii români de medicamente cer ca industria farmaceutică să fie desemnată domeniu economic strategic de interes național, "pentru ca pacienții să nu mai rămână fără medicamente"

"Solicitam Coalitiei PSD-ALDE si Guvernului Viorica Dancila sa acorde fabricarii de medicamente aceeasi atentie pe care o acorda domeniului IT si fabricarii de automobile", arată reprezentanții PRIMER, într-un comunicat.Potrivit Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente, "România are fabrici care pot produce medicamentele despre care s-a arătat că au creat crize de-a lungul timpului – clonazepam, levodopa, acenocumarol, cisplatin, imunoglobuline, vaccinuri și multe altele – însă lipsa unei strategii naționale a medicamentului și deficitul de comunicare și control au făcut ca viața pacienților să fie pusă în pericol, iar statul român să devină prizonierul unor interese la acest capitol"."Fabricile de medicamente din România, care în ultimii 10 ani au făcut obiectul unor extinderi și modernizări ce au însumat 500 milioane de euro, pot produce orice medicament ieșit de sub patent, în orice formă de prezentare, însă autoritățile din instituțiile abilitate nu discută cu reprezentanții acestora" afirmă Dragoș Damian, director executiv PRIMER."Din acest motiv, pacientii trebuie sa astepte saptamani in sir pentru ca medicamente uzuale cum sunt cele descrise mai sus sa fie aduse pe nevoi speciale, din import", adaugă Dragoș Damian."Această situație afectează nu numai pacienții, ci și economia României, deficiul de balanță comercială în domeniul farma fiind estimat la 2,25 miliarde euro la nivelul anului 2017, asta însemnand aproape 15% din deficitul total al țării. Singura soluție durabilă pentru ca pacienții români și economia țării să nu mai aibă de suferit o reprezintă desemnarea industriei farmaceutice drept domeniu economic strategic de interes național, decizie care va permite schimbarea legislației și crearea unor facilități de atragere de capital uman și financiar pentru fabricarea de medicamente. România deține tehnologia pentru a fabrica în țară toate medicamentele deficitare a căror lipsă a fost semnalată de pacienții români și poate atrage noi investiții în așa fel încât crizele din trecut, artificiale sau nu, să nu se mai repete", spun reprezentanții PRIMER.Potrivit PRIMER, România exportă, în prezent, medicamente în valoare de circa 350 milioane euro, în timp ce țări precum Ungaria, Cehia, Polonia si Croatia depășesc 1 miliard, chiar și 2 miliarde de euro în exporturi.Din PRIMER fac parte 16 fabrici de medicamente din țară: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.