Dezbatere RoMâine. Vaccinarea împotriva COVID pentru copiii de 5-11 ani. Dr. Viorela Cotârlă, cardiolog pediatru: Nu am întâlnit miocardite și pericardite la copiii vaccinați, dar la cei trecuți prin boala da/ Dr. Valeria Herdea: Copiii care s-au putut vaccina până acum nu au pățit nimic / Dr. Cornelia Paraipan, psihiatru: Părinților le este teamă să își asume o decizie

Care este riscul apariției miocarditei sau pericarditei după vaccinul împotriva COVID-19?





Ce temeri au părinții?



Noi încercăm să vorbim despre boală. Pentru că se vorbește foarte mult despre vaccin, dar foarte puțin despre boală. Te gândești la amploarea și impactul pe care o astfel de boală o are în familie. Poți să nu ai simptome, dar poți și să ajungi intubat în terapie intensivă. Există posibilitatea să previi această boală. În România, accesul la vaccinare a fost liber, neîngrădit, te puteai vaccina oricând, oriunde. Alte țări au cumpărat vaccin de la noi. Chiar și așa, adulții au fost reticenți la această vaccinare. Pentru că infodemia, știrile false, au prioritate în fața informației medicale. Corpul medical a fost ușor, ușor decredibilizat", a declarat Dr. Valeria Herdea.



“Lipsa educației medicale din copilărie își arată acum rezultatul. 5-7% dintre părinți refuză orice tip de vaccinare, 75% respectă ceea ce le recomanzi. Aici acționează familia, prietenii, infodemia. Cam 20-25% sunt ezitanți, care ar vrea să se vaccineze, dar se mai gândesc", a adăugat aceasta.

De unde vin temerile părinților?





Ce putem face pentru a nu transmite anxietatea copiilor?



, îi minimizăm emoțiile copilului. Avem nevoie noi, adulții, să învățăm să stăm cu propriile noastre emoții și îngrijorări, ulterior să ne apropiem de copil, să nu îi transmitem că suntem copleșiti și înfricoșați. Trebuie să transmitem că împreună vom găsi o soluție, că nu suntem singuri, că putem merge spre corpul medical. E important să mergem către copii cu curiozitate: să îi întrebăm care le sunt îngrijorările", ne-a explicat Dr. Paraipan.



“De cele mai multe ori, dacă ne ducem în spate și stăm cu părintele, ajungem la un sentiment de vină și la frica de a nu lua o decizie greșita care să afecteze copilul. Părinții au tendința de a maximiza potențialele negative ale vaccinului și de a minimiza potențialele negative ale bolii", a remarcat Dr. Paraipan.



Dr. Cotârlă ne-a povestit că vede în cabinet de multe ori părinți speriați de posibilitatea ca ecograful să arate afecțiuni cardiologice: “Părinții se uita la mine disperați, neștiind ce găsesc la ecograf. M-am întrebat de multe ori cum să îi liniștesc: să le zic că au făcut o faptă bună și ceva util pentru copilul lor atunci când l-au vaccinat. Ca să meargă totul bine și să avem succes în vaccinare, ar fi bine să se facă un circuit: medic de familie - medic psihiatru, care să vorbească cu ei. Nu trebuie să îi lăsăm singuri pe medicii de familie și nici ei pe noi", a declarat Dr. Viorela Cotârlă.



Simptomele COVID la copii și efectele adverse ale vaccinului





Cum pot părinții să gestioneze mai bine carantina?





Recomandări pentru părinți:





Eu sunt și doctor pediatru. Copiii în primul an de viață fac nenumărate vaccinuri, nu am avut complicații. Este același lucru și în cazul vaccinului împotriva COVID-19. Post-vaccin nu se întâmplă nimic.

Din cei 3000 de copii pe care i-am văzut, nu s-a întâmplat nimic. În schimb după boală au apărut complicații la cei nevaccinați.

Cea mai puternică armă împotriva fricilor copiilor este capacitatea noastră de a le asculta.

Nu trebuie să îi mințim sau să le minimizăm emoțiile. Nu trebuie să îi amenințam cu acte medicale.

Trebuie să le creăm predictibilitate, să îi învățăm să pună întrebări înainte de vaccinare, în timpul vaccinării sau după. Să ne vădă că și noi facem acest lucru. Să îi învățăm ce pot face când simt un disconfort. Să știe că ne au pe noi ca părinți, iar noi părinții avem încredere în medic. Suntem cu toții aici

În cazurile unde copiii sunt foarte înfricoșați de vaccin este recomandat că părinții să facă jocuri de rol acasă cu o păpușă.

E bine să le spunem copiilor că vor simți un anumit disconfort local, nu să le spunem că nu îi va durea deloc.

Nu trebuie să le distragem atenția în timpul procesului de vaccinare. Trebuie să le spunem exact ce urmează să se întâmple.

Harta centrelor de vaccinare poate fi consultată aici: https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/ Dr. Viorela Cotârlă ne-a povestit, în cadrul dezbaterii RoMaine, că a consultat peste 3000 de copii din vara anului trecut și până acum, fără să observe apariția pericarditei sau miocarditei la cei vaccinați (categoria de vârstă peste 12 ani). În schimb, a observat aceste afecțiuni la copiii bolnavi de COVID-19. “Copiii care nu au fost vaccinați au ajuns la mine direct în terapie intensivă. Am găsit pericardite, miocardite și dilatare de coronare. Sindromul multisistemic inflamator atacă inima copiilor".“Am avut 2 adolescenți care s-au îmbolnăvit fără simptome, dar la 4 săptămâni după boală au simțit oboseală și aveau dureri în torace și palpitații. M-am uitat și i-am găsit cu coronare dilatate. Au fost copii nevaccinați care au fost asimptomatici în timpul bolii, dar au avut complicații după", ne-a explicat Dr. Cotârlă.“Odată ce apar semnele de miocardită: febră, dureri în piept, stare de oboseală și lipsa poftei de mâncare, atunci trebuie ca părintele să meargă la spital. Pentru miocardită și pericardită nu se face tratament acasă. Important ar fi atunci când vezi că starea generală a copilului se degradează, să mergi la spital. Nu trebuie să ajungem la dureri în piept. Când febra depășește 4 zile, trebuie să mergem la spital", a avertizat Dr. Cotarla.Dr. Cotârlă a explicat și că, în cazul copiilor care au alte afecțiuni cardiologice, cu atât mai mult este necesară vaccinarea începând cu vârsta de 5 ani.Dr. Valeria Herdea a explicat că părinții exprimă temeri ca la orice alt vaccin pentru că intervine asumarea unei decizii din partea lor. “Oamenii întreabă.Dr. Paraipan ne-a explicat că părinților le este teamă să își asume o decizie legată de vaccinarea copiilor deoarece proiectează pe ea consecințele negative care pot apărea asupra copilului, fără a lua în calcul consecințele bolii.“Mulți dintre acești părinți se simt extrem de vinovați dacă ceva neplăcut s-ar întâmpla cu copilul lor. Foarte mulți dintre acești părinți, care au o vehemență mare vizavi de vaccinare, au niște experiențe neplăcute la intersecția cu sistemul sanitar. Fie la vârste foarte mici, fie la vârste mai mari, când s-au simțit lipsiți de control sau avut experiențe unde îngrijorările lor nu au fost validate. Și atunci ei privesc cu foarte mare neîncredere", a spus Dr. Paraipan.Dr. Cornelia Paraipan, specialist în psihiatria copilului și adolescentului, spune că este foarte important să nu minimizăm emoțiile copiilor, deoarece acest lucru îi va face să se simtă foarte singuri.“Recomandările pentru părinți sunt de a observa de ce le este teamă, care sunt propriile lor îngrijorări și comportamente pentru că altfel vor transmite unui copil sentimentul că ei sunt singuri cu emoțiile lor. Dacă mai zicem și“Există o perioadă de la contact, între 2-14 zile, timp în care copilul poate prezenta subefebrilitate, tuse, durere în gât, oboseală, lipsa poftei de mâncare. De foarte multe ori la copii apar simptomele abdominale sau o apăsare la nivelul toracelui. Ce se întâmplă după aceste zile? În ultimele 6 luni vedem copii care sunt foarte, foarte obosiți, au randament școlar scăzut. Aceștia prezintă tulburări de atenție și de memorie, dependența de calculator este iar o problemă. Toate aceste tulburări au impact asupra întregii dezvoltări a copilul. Din păcate, ne luptăm cu niște mituri. Nu vorbim cu copiii, ei sunt speriați, văd că sunt persoane care dispar. E important să știe că această boală poate fi prevenită", ne-a spus Dr. Valeria Herdea.Totodată, Dr. Valeria Herdea a explicat că doza vaccinului împotriva COVID-19 la copii reprezintă o treime din doza de adult și transmite că cei mici care s-au vaccinat până acum (din categoria 12 ani+) nu au pățit nimic.“După orice vaccin, poți să ai roșeața la braț, o ușoară reacție febrilă. Asta la orice vaccin. Nu mergem să ne plimbam la mall după ce ne-am vaccinat. Probabil că ne vom vaccina cel puțin 1 data pe an cu acest vaccin. Sigur ne vom relua viețile, nu știm încă când. Protecția copiilor noștri reprezintă viitorul de mâine. Totul este despre asumare", a adăugat aceasta.Celor care spun că cei mici nu fac forme grave de boală, Dr. Herdea le transmite că “atunci când vorbim de vaccinare, nu vorbim doar de un individ sau de o persoană. Vorbim de mai multe persoane: copilul face forme ușoare, dar transmite foarte repede boala. Dacă tulpina Delta a dat forme severe de boală, forma Omicron, prin contagiozitatea crescută, devine boala tuturor. Observăm că deși copilul face forme aparent ușoare, sindromul post-covid va încarca foarte tare societatea în care trăim".Dr. Paraipan recomandă ca părinții să nu își mintă copiii, să nu le spună că nu este nimic grav deoarece acest tip de mesaje îi fac pe copii să se simtă singuri: “Copiii au nevoie de predictibilitate. Părinții trebuie să își aloce un pic de timp cu copiii, să îi invite la dialog, să îi întrebe ce le lipsește, dacă le lipsesc interacțiunile cu prietenii lor, să normalizeze sentimentele lor. Trebuie să le facilităm menținerea legăturilor sociale"."Izolarea a avut un impact asupra vieții emoționale a copiilor de orice vârstă", a mai menționat Dr. Paraipan.Referitor la copiii sub 7 ani, psihiatrul spune că norocul părinților este că cei mici încă au o gândire magică și pot să le explice copiilor că sunt super eroi în lupta cu vaccinul și arma este acest “super vaccin".------------------Articolul face parte din demersul RoMâine Platforma de sănătate RoMâine este locul în care românii au ocazia să își aducă aminte și să exerseze cele mai importante valori umane, precum Respectul, Empatia, Încrederea, Speranța sau Grija. Este o școală națională de clădit în viitor în care Sistemul Medical MedLife, furnizorul național de sănătate al României, aduce împreună personalități de renume și oameni de rând, pentru a găsi soluții să facem România bine.#RoMaine #RespectRoMaine #RespectRoMaineMedLife