VIDEO Dezbatere RoMâine Dr. Adrian Marinescu: Se spune că cei care nu s-au infectat cu varianta Delta, probabil se vor infecta cu Omicron/ Dumitru Jardan, biolog: Nu înseamnă că două doze de vaccin nu vor funcționa în fața noii tulpini, ci doar că vor avea o eficiență mai redusă

La ce ne putem aștepta de la varianta Omicron?





Pot testele să identifice varianta Omicron?



Se va schimba ceva în tratament odată cu apariția variantei Omicron?





Mutațiile virusului





Vaccinul și varianta Omicron





Care va fi impactul asupra sistemului sanitar în valul 5?







Recomandări în contextul apariției variantei Omicron



Să ne vaccinăm.

Într-adevăr se reduce eficiența vaccinurilor, dar nu înseamnă că cele două doze nu mai funcționează deloc, ci doar au o eficiență mai redusă.

Cel mai important este să ne salvăm viața.

Să avem încredere în medici.

Să ne testăm ori de câte ori putem: teste rapide sau teste PCR.

Să nu ne punem problema că nu trebuie să ajung la spital.

Trebuie să ajungem la spital oricând e nevoie.

Să ne vaccinăm.

Să facem diferența între fake news și ce înseamnă informații credibile.

Normalitatea va fi normalitatea de după pandemie.

Varianta Omicron a virusului SARS-COV-2 a fost catalogată de către OMS ca având un “risc crescut” din cauza faptului că are o transmisibilitate mai mare decât varianta Delta. Cu toate acestea, până la momentul actual, a fost înregistrat un singur deces în urma infectării cu Omicron, în Marea Britanie.Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist, este de părere că Omicron va deveni, cel mai probabil, predominantă în primele luni ale anului viitor și, deși poate reprezenta începutul perioadei de conviețuire cu virusul, asta nu înseamnă că nu vor exista și cazuri severe.“Primele rapoarte arată că Omicron are o transmisibilitate mai mare și s-ar putea să afecteze răspunsul imun obținut prin vaccinare sau prin trecerea anterioară prin boală. E posibil să aibă o rată de reinfectare mai mare”, a explicat biologul Dumitru Jardan.Deși este normal să ne îngrijorăm când avem în față o tulpină nouă, Dr. Adrian Marinescu spune că nu trebuie să intrăm în panică.“Anul 2022 ar putea fi un an de echilibru și va face trecerea către perioada de conviețuire, iar Omicron ar putea începe această perioadă de conviețuire”, spune Dr. Marinescu. Cu toate acestea, nu înseamnă că nu vor mai exista cazuri grave de îmbolnăvire.În ceea ce privește simptomele date de varianta Omicron, Dr. Marinescu spune că este mult prea devreme pentru a trage o concluzie și că, în cazul în care Omicron va deveni predominantă în lunile următoare, vor exista unele diferențe față de tulpina Delta.“Momentan nu avem motive de îngrijorare, luând în calcul că avem un singur deces la un număr mare de infecții cu Omicron”, a adăugat Dr. Adrian Marinescu.“Există un kit care ne permite să facem un screening în urma căruia să avem un indiciu că s-ar putea să avem de-a face cu varianta Omicron. Dar trebuie să secvențiem pentru a avea confirmarea”, a explicat biologul Dumitru Jardan.În ceea ce privește capacitatea laboratoarelor de a secvența genomul virusului, Dumitru Jardan spune că există mai multe laboratoare care pot face asta și nu va fi o problemă.Dr. Adrian Marinescu a explicat în cadrul dezbaterii că secvențierea e cea care confirmă clar că este vorba de Omicron, dar că screeningul este foarte important în această perioadă.Dr. Adrian Marinescu a precizat că deocamdată sunt aceleași terapii, dar "vom vedea cât de mult vor face ele față în contextul în care vom avea multe infecții cu Omicron. Putem să vorbim de update-uri, dar nu le avem astăzi sau mâine și atunci ne vom baza pe ce avem acum”.“Este foarte greu de spus că o mutație este suspectă în a da urmări clinice. Lumea crede că mutațiile sunt benefice pentru virus, ceea ce nu este adevărat. Există mutații care pot împiedica virusul să devină mai transmisibil. O nouă tulpină este caracterizată atunci când ea este frecventă. 99% din mutații nu devin niciodată frecvente. Este foarte greu de prevăzut și de dat estimări de la început”, a explicat Dumitru Jardan.O variantă nouă de vaccin nu există, așa cum știm, iar Dr. Marinescu spune că nici nu va exista în primele luni ale anului și de aceea e important să apelăm întotdeauna la soluția pe care o avem la îndemână.“În momentul în care faci schema completă cu 3 doze, probabilitatea de a face o formă severă este categoric mică și pentru Omicron”, a explicat Dr. Marinescu.“Datele din lunile următoare ne vor spune mai exact, dar deocamdată vaccinul este soluția pe care o avem la îndemână”, a adăugat Dr. Marinescu.Potrivit Dr. Marinescu, de la jumătatea lunii ianuarie numărul cazurilor va începe să crească: “Până se vor face evaluările, va fi presiune pe sistemul medical. Pentru că nu reușim să implicăm, într-o mare măsură, medicii de familie și nu reușim să rezolvăm situația în prespital. Dar cred că nu va fi o presiune foarte mare la nivel de ATI”.Este important ca autoritățile să se pregătească mai bine, la fel și spitalele la nivel individual. Iar pentru pacienți “este important să ajungă la timp la spital atunci când este nevoie”.“Se spune că toți cei care nu s-au infectat cu varianta Delta probabil se vor infecta cu varianta Omicron. Vor fi sigur și reinfecții. Și cei vaccinați se vor infecta, dar trebuie să fie clar că aici vorbim de reducerea probabilității de a face o formă severă”, a explicat Dr. Adrian Marinescu în cadrul dezbaterii RoMâineArticolul face parte din demersul RoMâine Platforma de sănătate RoMâine este locul în care românii au ocazia să își aducă aminte și să exerseze cele mai importante valori umane, precum Respectul, Empatia, Încrederea, Speranța sau Grija. Este o școală națională de clădit în viitor în care Sistemul Medical MedLife, furnizorul național de sănătate al României, aduce împreună personalități de renume și oameni de rând, pentru a găsi soluții să facem România bine.#RoMaine #RespectRoMaine #RespectRoMaineMedLife