Buddha si nonconformistul. Arta spirituală secretă a reușitei profesionale

​Recomandare de lectura

Bestseller New York Times, USA Today si Wall Street Journal! De la autorul volumului Codul pentru o minte extraordinara.

Ai observat vreodata ca exista oameni care au parte de tot norocul din lume la serviciu? Produc idei din mers si ii atrag ca un magnet pe oamenii de care au nevoie. Obtin avansarile si maririle de salariu dorite. Creeaza legaturi puternice cu echipele lor si cu toti cei din jur. Cand trec la treaba, castiga. Si par sa aiba un noroc remarcabil. Totul le merge din plin.

Buddha este arhetipul maestrului spiritual. Persoana care poate trai in aceasta lume, dar care in acelasi timp reuseste sa se miste cu usurinta, gratie si fluenta ce vin dintr-o constientizare si intelegere launtrice.

Nonconformistul este arhetipul celui care provoaca schimbari. Este persoana hotarata sa faca o schimbare, construind, programand, scriind, inventand, conducand. Nonconformistul reprezinta turbulentul cu bune intentii: persoana care contesta normele astfel incat sa traim mai bine ca specie.

Dupa ce integrezi aptitudinile ambelor arhetipuri, vei trai viata la alt nivel decat majoritatea celorlalti. Vei actiona dintr-o zona a fericirii, naturaletei, inspiratiei si abundentei. Buddha si nonconformistul iti va arata cum.

Vishen Lakhiani este fondatorul si presedintele Mindvalley, organizatie de educatie in domeniul dezvoltarii personale specializata in sisteme revolutionare pentru perfectionarea vietii. Este autorul bestsellerului New York Times Codul pentru o minte extraordinara, care a fost tradus in mai mult de 20 de limbi.