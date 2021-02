Origini. 14 miliarde de ani de evolutie cosmica

​Recomandare de lectura

Adevaratele noastre origini nu sunt doar umane, nici macar terestre, ci cosmice. Inspirandu-se din cele mai recente descoperiri stiintifice si valorificand conexiunile curente dintre geologie, biologie, astrofizica si cosmologie, Origini explica salturile tulburatoare pe care le-am inregistrat in modul nostru de a intelege cosmosul.

De la prima imagine a nasterii unei galaxii la explorarea lui Marte prin intermediul lui Spirit Rover, ajungand la descoperirea apei pe unul dintre satelitii naturali ai lui Jupiter, autorii Neil deGrasse Tyson si Donald Goldsmith ne conduc, cu claritate si exuberanta, printr-un tur electrizant al cosmosului.

"O explorare accesibila si extrem de bine scrisa a apelor adanci ale cosmologiei, astrofizicii si exobiologiei." – Kirkus Reviews

„Cine ar putea sa-si doreasca doi ghizi mai buni pentru un tur al universului decat Tyson si Goldsmith?" – Michio Kaku, autorul bestsellerurilor Lumi paralele, Viitorul omenirii si Viitorul mintii umane

„Tyson si Goldsmith cauta in adancurile universului indicii privind originea miliardelor de corpuri ceresti, a Pamantului si a vietii insesi." – Science News

„Distiland complexitatea stiintei intr-o proza clara si antrenanta, Origini aduce in prim-plan inceputurile cosmice si ne arata cum am ajuns unde suntem astazi." – Scientific American Book Club

Neil deGrasse Tyson este un astrofizician american, cercetator asociat in cadrul Departamentului de astrofizica al Muzeului American de Istorie Naturala si directorul Planetariului Hayden. De asemenea, este gazda emisiunii TV StarTalk si autorul a numeroase lucrari de specialitate, printre care Astrofizica pentru cei grabiti si Moartea intr-o gaura neagra. Locuieste in New York.

Donald Goldsmith si-a obtinut doctoratul in astronomie la Universitatea din Berkeley, California, si este autorul a peste 20 de carti si 250 de articole stiintifice si de popularizare.