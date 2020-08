Bohemian Rhapsody - Adevarata biografie a lui Freddie Mercury

Aceasta este biografia uneia dintre cele mai faimoase si iubite stele din istoria muzicii moderne: Freddie Mercury, scrisa de o jurnalista de muzica rock premiata si apropiata de formatia Queen.

Cu o cercetare meticuloasa, empatica si fara alunecari spre senzational, cartea se bazeaza pe marturiile celor mai apropiati oameni din viata starului rock, din copilarie si pana la moarte, cu accent pe perioada anilor 1980, cand formatia incepuse sa se destrame, inainte de spectacolul de la Live Aid care i-a repus pe picioare.

Pentru a intelege omul din spatele legendei, Lesley-Ann Jones a calatorit de la Londra in Zanzibar si India.

Plina de interviuri exclusive, Bohemian Rhapsody este un portret adus la zi al unui om legendar, la aproape treizeci de ani de la moartea lui Freddie.

„Nimeni nu a surprins mai bine decat Lesley-Ann Jones dualitatea magica si fermecatoare a lui Freddie Mercury.“ - The Times

Lesley-An Jones scrie biografii, gazduieste emisiuni radio si tine discursuri.

Si-a ascutit penita in presa scrisa din Marea Britanie, unde a fost gazetar si scriitor invitat mai bine de douazeci de ani. A lucrat mult in radio si televiziune si este invitata cu regularitate la emisiuni documentare despre muzica in Marea Britanie, SUA si Australia. Este coproducator al „Ultimul interviu al lui John Lennon” – un film despre ultima intalnire dintre fostul membru Beatles si prezentatorul BBC Andy Peebles.

Printre cartile ei se numara: Trumbling Dice, Hero: David Bowie, Imagine, Ride a White Swan: The Lives and Death of Marc Bolan.