Dementa digitala. Cum ne tulbura mintea noile tehnologii

Viata noastra depinde astazi atat de mult de noile tehnologii, incat am ajuns sa ne simtim pierduti fara calculator, internet si telefon inteligent. In fiecare zi o noua inventie vine sa ne faca munca mai usoara, preluand mai ales din efortul mental pe care ar trebui sa-l depunem. Care sunt insa efectele asupra creierului nostru? Asemenea unui muschi, acesta se atrofiaza cu cat este folosit mai putin.





Ne-am obisnuit sa cautam pe Google raspunsul la orice intrebare, sa stocam toate informatiile pe un dispozitiv digital si sa efectuam pana si o socoteala simpla pe calculator. In plus, petrecem tot mai mult timp pe retelele de socializare si inlocuim contactele personale cu cele virtuale. Folosind cele mai recente si importante studii stiintifice, psihiatrul si specialistul in neurostiinte Manfred Spitzer investigheaza influenta negativa pe care o pot avea mediile digitale asupra memoriei, puterii de concentrare si abilitatilor cognitive, in special ale tinerilor, iar cartea este un semnal de alarma pentru parinti, profesori si politicieni.

„Dementa nu inseamna doar pierderi de memorie. Iar in cazul dementei digitale nu e vorba doar de faptul ca tinerii (mai ales) par sa devina din ce in ce mai uituci […]. E vorba mai degraba de randament mental, gandire, capacitate critica, de orientare in «hatisul de informatii». Daca o casiera foloseste calculatorul ca sa socoteasca doi plus doi si nu observa ca rezultatul 400 trebuie sa fie gresit, daca NASA lanseaza un satelit in nisip (sau in spatiul infinit) pentru ca nimeni nu s-a prins ca incii si milele nu sunt totuna cu centimetrii si kilometrii, daca bancherii gresesc un calcul cu 55 de miliarde de euro, toate acestea inseamna pana la urma doar ca nimeni nu mai gandeste. Evident ca in aceste cazuri nimeni n-a aproximat in cap ordinul de marime al rezultatului, ci s-a bazat in schimb pe un asistent digital oarecare.“ – Manfred Spitzer



Manfred Spitzer (n. 1958) este unul dintre cei mai faimosi specialisti in neurostiinte din Germania, foarte implicat in dezbaterile despre tehnologie si educatie. A studiat medicina, psihologia si filozofia la Universitatea din Freiburg, iar in prezent este profesor de psihiatrie la Universitatea din Ulm, unde conduce din 1997 Clinica psihiatrica universitara si din 2004 Centrul pentru neurostiinte si invatare. A fost de doua ori profesor invitat la Universitatea Harvard. Este gazda emisiunii TV saptamanale Geist und Gehirn (Minte si creier), in care prezinta unui public larg rezultatele cercetarilor sale in domeniul neurostiintelor. A publicat numeroase carti, dintre care Lernen (Invatarea), Vorsicht Bildschirm! (Atentie, ecran!) si Digitale Demenz au devenit bestselleruri.