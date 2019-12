Apariția și evoluția omului pe înțelesul tuturor

​Recomandare de lectura

In februarie 2014, Bill Nye a participat la o dezbatere foarte aprinsa in care a reprezentat evolutionismul impotriva pozitiei creationiste. Interesul starnit de aceasta confruntare, precum si persistenta unor opinii eronate cu privire la istoria vietii pe pamant l-au facut pe Nye sa inceapa o campanie energica pentru popularizarea adevarului incontestabil al evolutiei.

Rodul acestor eforturi este cartea de fata, in care Nye arata, intre altele, cum au aparut oamenii si daca specia noastra isi continua evolutia, care sunt promisiunile si pericolele organismelor modificate genetic, precum si cat de probabil este ca si pe alte planete sa se fi produs un proces evolutiv similar cu cel de pe Pamant.

“Dupa cum masa si miscarea sunt idei fundamentale in fizica, iar deplasarea placilor tectonice este o idee fundamentala in geologie, la fel si evolutia este ideea fundamentala a intregii stiinte a vietii.” – Bill Nye

„Cu stilul sau sarmant si degajat, Bill ii ajuta pe cititori sa vada natura asa cum este, nu cum si-ar dori unii sa fie. Si, dupa cum ma asteptam, se achita de sarcina cu brio — mai bine decat oricine altcineva.” – Neil deGrasse Tyson

„Bill Nye prezinta evolutionismul cum nu se poate mai convingator.” – The Wall Street Journal

Un cadou excelent pentru toti cei care au nevoie de o introducere in perspectiva stiintifica asupra lumii.” – Scientific American

„Bill Nye a scris una dintre cele mai clare si mai convingatoare explicatii ale evolutiei de la Originea speciilor incoace.” – Micheal Shermer, editor skeptic Magazine

Bill Nye (n. 1955) este scriitor, actor, prezentator TV si inventator american. Nye a lucrat aproape zece ani ca inginer mecanic la Boeing, apoi a fost comediant de televiziune, dar a devenit faimos ca prezentator al emisiunii de popularizare a stiintei Bill Nye the Science Guy, produsa de Disney si PBS in perioada 1993-1998, care a obtinut 19 premii Emmy. Incepand din 2017, Nye are o emisiune pe Netflix — Bill Nye Saves the World.

Incontestabil. Evolutia si stiinta creatiei, aparuta in 2014, precum si celelalte doua carti ale sale, Unstoppable: Harnessing Science to Change the World (2015) si Everything All at Once (2017) s-au bucurat de un mare succes in intreaga lume.

Pe langa cartile de popularizare a stiintei, Nye este autorul seriei pentru copii Jack si geniile, din care Pandora M a publicat deja La capatul lumii si In adancurile marii albastre. Il puteti urmari pe www.billnye.com