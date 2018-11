ludovic-al-ii-lea-al-bavariei-sau-regele-nebun

​Recomandare de lectura

De mai bine de un secol si jumatate, viata si destinul tragic al regelui Ludovic al II-lea al Bavariei continua sa fascineze. Se stie ca suveranul a fost declarat nebun si a murit in conditii misterioase, dupa ce a construit castele fabuloase, bijuterii ale Germaniei de Sud.

A reinsufletit lumea cavalerilor medievali si a fost un mare admirator al secolului al XVII-lea francez. A reusit sa impuna opera muzicala a lui Richard Wagner, salvandu-l pe compozitor de la faliment. A fost primul mecena al festivalului de la Bayreuth. A fost totodata straniul confident al propriei sale verisoare, celebra Sisi, imparateasa Austriei si regina Ungariei. S-a luptat pentru identitatea regatului sau in interiorul Imperiului German. Coplesit de prabusirea propriilor idealuri, s-a refugiat in munti, construind palate de basm si izolandu-se intr-o lume pe care nimeni nu o putea atinge sau distruge.

A murit pe malurile lacului Starnberg, in imprejurari bizare. Accident? Suicid? Asasinat? Ludovic al II-lea nu este numai cel mai faimos rege al Bavariei, dar ramane si cel mai enigmatic.

Cartea lui Jean des Cars este o captivanta poveste a unui destin cu aura romantica, un omagiu adus unei mosteniri artistice incontestabile, dar totodata si o incercare temerara de reabilitare a unui mare nedreptatit al istoriei.

Gratie unei cercetari minutioase in arhive si unei atente munci de investigatie bazate pe documente aduse la iveala de specialisti, Jean des Cars reuseste sa contureze portretul unui rege excentric, iubitor al artelor, initiator al unor proiecte arhitectonice extravagante si sa explice viata si moartea acestui monarh vizionar, multa vreme victima a unei reputatii nemeritate:

„Vizitand Bavaria, am cazut prada, la randul meu, dorintei de a-l cunoaste mai bine pe acest rege neinteles de contemporani, insa reabilitat de multimile care, an dupa an, ii descopera palatele ori viziteaza Bayreuthul, templu al artei wagneriene al carui animator si mecena a fost. In Germania, si fireste in Bavaria, Ludovic al II-lea este subiectul unei vii admiratii, ba chiar veneratii. De cand mi-am inceput documentarea, in 1972, Ludovic al II-lea al Bavariei a redevenit, dincolo de frontiere, un personaj la moda. Dupa literatura, cinematografia si televiziunea si-au aruncat la randul lor lumina magica asupra acestui rege neobisnuit."

Nascut la Paris in 1943, Jean des Cars (pe numele intreg, Jean Marie de Pérusse des Cars) este un scriitor si jurnalist francez, collaborator la Paris Match, Figaro Magazine si Jours de France. Istoric reputat si autor prolific, el si-a creat un nume ca pasionat cronicar al marilor case dinastice europene si al destinelor celor mai ilustri reprezentanti ai acestora. Printre lucrarile sale cele mai cunoscute se numara Sceptrul si sangele, Saga dinastiei de Habsburg, Saga dinastiei de Windsor, Saga favoritelor, precum si Saga dinastiei Romanov, Saga reginelor si biografiile dedicate unor personalitati istorice celebre (Ludovic al II-lea al Bavariei, imparateasa Elisabeta a Austriei, printul mostenitor Rudolf al Austriei etc.).