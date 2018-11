Factfulness. Zece motive pentru care interpretăm greșit lumea și de ce lucrurile stau mai bine decât crezi

​Recomandare de lectură

Cand ni se adreseaza intrebari simple despre tendintele globale – ce procent din populatia lumii traieste in saracie sau de ce creste populatia globala ori cum se face ca procentul de fete care isi finalizeaza studiile este mai mare decat cel al baietilor? – raspundem gresit sistematic. Atat de gresit ca pana si un cimpanzeu care alege raspunsurile la intamplare le nimereste mai bine decat unii profesori, jurnalisti, bancheri si laureati ai Premiului Nobel.





In Factfulness, Hans Rosling, fenomen international TED si specialist in domeniul sanatatii globale – impreuna cu doi dintre vechii sai colaboratori, Anna si Ola –, ofera o explicatie noua si radicala a motivelor pentru care se intampla acest lucru. Cei trei autori prezinta zece instincte care ne distorsioneaza modul de a privi lucrurile – de la tendinta de a imparti lumea in doua tabere (de obicei noi si ei) pana la felul in care percepem informatiile oferite de media (dominat de teama) si la modul in care ne raportam la progres (credem ca majoritatea lucrurilor merg din rau in mai rau). Problema noastra este ca nu stim ceea ce stim si ca inclusiv presupunerile pe care le facem sunt determinate de biasuri inconstiente si predictibile.





Se dovedeste ca lumea este intr-o stare mult mai buna decat ne-am imaginat, in ciuda tuturor imperfectiunilor sale. Asta nu inseamna ca nu exista ingrijorari reale. Dar cand ne facem tot timpul griji in loc sa alegem o viziune asupra lumii bazata pe fapte, ne putem pierde abilitatea de a ne concentra pe lucrurile care prezinta cea mai mare amenintare. Captivanta si revelatoare, plina de anecdote si de povesti emotionante, Factfulness este o carte esentiala de care ai mare nevoie, pentru ca iti va schimba modul in care vezi lumea si pentru ca te va ajuta sa reactionezi la crizele si oportunitatile care vor aparea in viitor.





Aceasta carte vorbeste despre lume si despre modul in care este aceasta cu adevarat. In plus, este o carte despre tine si despre motivele pentru care tu (si aproape orice alta persoana pe care am cunoscut-o) nu vezi lumea asa cum este cu adevarat.





Este despre ce poti face in acest sens si despre cum vei deveni mai pozitiv, mai putin stresat si mai plin de speranta pe masura ce iesi din cortul circului si te duci in lume.





Asa ca, daca te intereseaza mai mult sa ai dreptate decat sa continui sa traiesti in bula ta, daca esti dispus sa-ti schimbi viziunea despre lume, daca esti pregatit pentru o analiza critica in locul reactiilor instinctuale si daca te simti umil, curios si gata sa fii uimit – atunci te rog sa citesti aceasta carte. - HANS ROSLING





Hans Rosling spune povestea „miracolului secret si tacut al progresului uman” asa cum numai el stie. Dar Factfulness face mai mult decat atat. Explica motivele pentru care progresul este de atatea ori secret si tacut si ii invata pe cititori cum sa-l inteleaga cat mai bine. - Melinda Gates





Cand sunt in mainile lui Rosling, datele canta. Trendurile globale din sanatate si economie prind viata. Si imaginea de ansamblu a dezvoltarii globale – cu unele vesti noi de-a dreptul surprinzatoare – apare imediat in centrul atentiei. - TED





Trei minute alaturi de Hans Rosling iti vor schimba perspectiva asupra lumii. - Nature

Una dintre cele mai importante carti pe care le-am citit vreodata – un ghid indispensabil pentru a analiza corect lumea. - Bill Gates

Aceasta carte este ultima mea batalie din lupta de-o viata impotriva ignorantei devastatoare... In trecut m-am inarmat cu o cantitate incomensurabila de date, cu un soft revelator, cu un stil energic de a tine prelegeri si cu o baioneta suedeza pe care sa o inghit. Dar nu a fost indeajuns. Sper ca aceasta carte sa fie. - Hans Rosling, februarie 2017





Hans Rosling a fost medic, specialist in domeniul sanatatii globale si un celebru formator public. A fost consilier al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si UNICEF si cofondator al Médecins Sans Frontières din Suedia si al Fundatiei Gapminder. Discursurile sale TED au fost urmarite de peste 35 de milioane de ori si a fost inclus de Time pe lista celor mai influenti 100 de oameni din lume. Hans Rosling si-a dedicat ultimii ani scrierii acestei carti. A incetat din viata in 2017.

Ola Rosling si Anna Rosling Ronnlund, fiul si nora lui Hans Rosling, sunt cofondatorii Fundatiei Gapminder. Ola a fost directorul acestei institutii din 2005 pana in 2007 si din 2010 pana in prezent. Dupa ce Google a achizitionat Trendalyzer – o metoda de creare a diagramelor cu bule animate inventata si proiectata de Anna si Ola –, acesta din urma a devenit directorul departamentului de informatii publice de la Google si Anna, designerul user-experience (UX) al acestei companii. Cei doi au primit premii internationale pentru munca lor.