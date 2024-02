Duminică, 04 Februarie 2024, 08:56

Pilotul unui bombardier Tu-95 inamic a fost împușcat în interiorul Rusiei, afirmă serviciile de informații militare ucrainene. Poliția au reținut zeci de jurnaliști în timpul unui protest anti-război la Moscova. Rusia acuză Ucraina că a bombardat o brutărie şi a ucis civili.

Soldați ucraineni pe linia frontului din Harkov Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, într-un interviu difuzat duminică, că are în vedere înlocuirea mai multor oficiali de rang înalt, și nu doar din armată, pentru a determina cine va conduce țara

Forțele ucrainene au obținut succes în apropierea satului Klișciivka de pe frontul din Bahmut, dar situația evoluează dinamic și se poate schimba, a spus Oleg Kalașnikov, ofițer de presă al Brigăzii 26 Artilerie, relatează Ukrainska Pravda.

„În ceea ce privește Klișciivka, observăm niște acțiuni cu siguranță intense ale Forțelor de Apărare. Am avansat și am eliberat cu adevărat o parte din teritoriul nostru, i-am dislocat pe ruși din unele dintre pozițiile lor. Cu toate acestea, situația este foarte dinamică. Acesta este un roller-coaster – astăzi am luat niște poziții, mâine o vor face ei. Acesta este un nivel tactic [de acțiune de luptă]”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat că piaţa de cereale s-a dezechilibrat după începerea războiului din Ucraina şi a precizat că un kilogram de grâu era înainte de 1,8 lei şi acum este de 0,9 lei, relatează News.ro.

Ministrul turc de externe Hakan Fidan a confirmat duminică seară o vizită iminentă a preşedintelui rus Vladimir Putin, fără a preciza data, relatează AFP.

Ucraina a atacat de două ori regiunea Belgorod din Rusia, pe 4 februarie, a susținut guvernatorul regiunii Belgorod Viaceslav Gladkov, relatează Kyiv Independent.

Grupul celor Șapte și Uniunea Europeană discută un plan de utilizare a peste 250 de miliarde de dolari în activele înghețate ale băncilor centrale ruse ca garanție pentru a ajuta la finanțarea reconstrucției Ucrainei, a informat duminică Bloomberg News, citând persoane familiare cu chestiunea, potrivit Reuters.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a cerut, într-un lung mesaj pe Telegram, sprijin pentru partidele „antisistem” occidentale, în special în perioada premergătoare viitoarelor alegeri europene.

SUA spun că nu se implică în deciziile președintelui Zelenski, pe fondul zvonurile că ar urma demiterea lui Zalujnîi

Jake Sullivan, consilier pentru securitate națională al președintelui SUA, a declarat că SUA nu trebuie să se amestece în eventuala demitere a lui Valeri Zalujnîi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, relatează Ukrainska Pravda.

„Acesta nu este ceva în care guvernul SUA ar trebui să cântărească într-un fel sau altul”.

El a adăugat că este dreptul suveran al Ucrainei și dreptul președintelui Ucrainei de a lua decizii de personal.

"Am fost clar, pur și simplu nu ne vom implica în acea decizie anume. Am indicat asta direct ucrainenilor", a remarcat Sullivan.

Un halterofil ucrainean devenit soldat, Oleksandr Bilokon, în vârstă de 32 de ani, a fost ucis în acțiune, a informat președintele Federației Ucrainene de Lupte Greco-Romane, Vadim Kisil, pe 3 februarie, relatează Kyiv Independent.

A fost campion mondial și european înainte de a se alătura Forțelor Armate ucrainene în martie 2023.

Bilokon, deținătorul recordului Ucrainei pentru tractarea de camioane, a fost desemnat cel mai puternic ucrainean la categoria de greutate de 95 de kilograme în 2020.

Un primar care a fost capturat anul trecut de ruși a fost avansat de Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un ordin de numire a primarului Melitopolului, Ivan Fedorov, șeful administrației militare a regiunii Zaporojie, relatează Ukrainska Pravda, citând ordinul postat pe site-ul Oficiului Președintelui Ucrainei și pe Iuri Malașko, fost șef al administrației militare a regiunii Zaporojie.

„Ivan Fedorov va fi numit șeful Administrației de Stat Zaporojie”, arată ordinuldin 2 februarie 2024.

Între timp, Malașko a înregistrat o adresă video în care a spus că predă administrația noii echipe.

Potrivit informațiilor Ministerului britanic al Apărării, în prezent există mai puțin de 1.000 de militanți Wagner care lucrează ca instructori pe teritoriul belarus.

PMC Wagner „continuă aproape sigur să ofere instruire forțelor militare și de securitate din Belarus”, notează Ministerul britanic al Apărării.

Analiştii cred că este puţin probabil ca preşedintele autoproclamat al Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, să dorească să extindă utilizarea militanţilor Wagner, de exemplu, ca parte a operaţiunilor interne ale agenţiilor de aplicare a legii din Belarus sau a protecţiei frontierelor.

Președintele Volodimir Zelenski a vizitat trupele ucrainene de pe frontul din sud-estul țării și a împărțit medalii, a anunțat duminică biroul său.

Reuters relatează că această mișcare are loc pe fondul speculațiilor intense potrivit cărora popularul șef al armatei ar putea fi demis în curând.

„Este o onoare să mă aflu astăzi aici. Să îi sprijinim pe luptători și să îi premiem. Ei se confruntă cu o misiune dificilă și critică de a respinge inamicul și de a apăra Ucraina", a declarat Zelenski după vizita din regiunea Zaporojie.

Pușcăriașii ruși care luptă în Ucraina nu vor mai fi grațiați după șase luni

Forțele de apărare teritorială din regiunea Sumî au reușit să respingă cu succes un grup rusesc de recunoaștere care încerca să treacă în Ucraina, a anunțat duminică generalul-locotenent Serhii Naiev, responsabil pentru apărarea frontierei de nord a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit, a declarat că forțele armate ucrainene au atacat localitate Tetkino din districtul Glushkovsky, potrivit serviciului rusesc al BBC.

„În așezarea Tetkino din districtul Glushkovsky, ca urmare a unui atac cu o dronă din partea ucraineană, au fost avariate instalațiile de comunicații", a scris duminică Starovoit pe canalul său Telegram.

În încercarea de a îngroșa rândurile forțele sale pe frontul din Ucraina, Rusia a început recrutarea în masă a prizonierilor în vara anului 2022. Evgheni Prigojin, șeful grupului militar privat Wagner, mergea în coloniile penale pentru a-i lua să lupte pe front, promițându-le că se vor întoarce acasă după șase luni pe câmpul de luptă, un cazier curat și grațierea. Dar Moscova a schimbat regulile jocului, dezvăluie BBC.

Lukoil spune că rafinăria sa din Volgograd continuă să funcționeze normal după atacul cu drone care a provocat un incendiu, potrivit serviciului rusesc al BBC.

Anterior, Kommersant, citând surse din cadrul companiei, a relatat că o parte a ciclului de producție la rafinăria Lukoil ar fi fost oprită după atac.

Publicația locală Volgograd v1.ru a scris că, judecând după imaginile de la atacul asupra rafinăriei, drona a avariat o unitate primară de rafinare a petrolului. Același lucru au susținut și surse ale serviciului ucrainean al BBC.

Potrivit acestora, fără unitatea primară de rafinare a petrolului avariată, rafinăria va pierde o parte semnificativă a capacității sale de producție.

Rusia a pierdut aproape 389.000 de soldați, susține Ucraina

Ucraina susține că Rusia a pierdut 388.750 de soldați de la începutul războiului.

În ultima zi, armata rusă ar fi pierdut 810 militari.

Trupele rusești încearcă în continuare să încercuiască orașul Avdiivka din Donețk, potrivit armatei ucrainene. 30 de atacuri ale trupelor Moscovei au fost respinse, în ultimele 24 de ore, de forțele Kievului, transmite Ukrainska Pravda.

Bilanțul victimelor a crescut la 28 de morți, inclusiv un copil, în urma a ceea ce Rusia a declarat că a fost un atac ucrainean asupra orașului Lisichansk - un oraș din regiunea ucraineană Lugansk, controlată de Moscova - a crescut la 28, inclusiv un copil, a anunțat duminică Ministerul rus pentru Situații de Urgență, potrivit Reuters.

Ministerul a precizat că 10 persoane au fost salvate de sub dărâmături în urma a ceea ce a spus că a fost un atac ucrainean asupra unei clădiri care adăpostește o brutărie în Lisichansk.

„Operațiunea de căutare și salvare continuă", a precizat ministerul pe aplicația de mesagerie Telegram.

Centrul de informații din Lugansk, controlat de Rusia, a declarat pe Telegram că bombardamentul cu rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS), furnizate de SUA, a avut loc sâmbătă după-amiază.

Din designul și culoarea clădirii și un semn care se potrivește cu imaginile de arhivă din zonă, Reuters a putut confirma locația unui videoclip pe care Ministerul rus pentru situații de urgență l-a împărtășit. Acesta corespunde unei locații de pe Google Maps identificată ca fiind restaurantul Adriatic de pe strada Moskovska, Lisichansk.

Cu toate acestea, Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent data la care s-a realizat filmarea sau informațiile furnizate dintr-o zonă pe care Rusia a declarat că a anexat-o în 2022.

Oficialii ucraineni nu au făcut nicio declarație cu privire la acest incident.

Rusia a preluat controlul orașului Lisichansk în iulie 2022, după luni de lupte grele. Doar aproximativ o zecime din populația de 110.000 de locuitori din Lisichansk de dinainte de război a rămas în oraș, potrivit oficialilor ucraineni.

