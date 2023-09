RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 06 Septembrie 2023, 16:10

0

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a anunţat că marţi, în jurul orei 18 au apărut primele indicii că au fost găsite resturi care pot fi asociate cu echipamente de tip dronă, în judeţul Tulcea, şi a precizat că acestea sunt analizate de specialişti. Tîlvăr a precizat că informaţiile furnizate marţi preşedintelui Klaus Iohannis, cum că nu a căzut „nicio dronă” în ţara noastră, erau corecte. Dar echipele MApN au găsit bucățile la câtiva metri de Dunăre, potrivit oficialului român.

Ministrul Apărării Angel Tîlvăr Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a precizat miercuri după-amiază că bucățile din ceea ce pare o dronă găsite în județul Tulcea vor fi analizate pentru a afla cu certitudine care este originea ei.

„La acest moment eu nu am motive să cred că este un act de agresiune. Cred că România și Alianța nu se află într-o situație în care spațiul NATO sau spațiul României să fie atacat și încercăm să găsim toate elementele care să ne permitem să luăm cele mai bune decizii”, a precizat Tîlvăr la Digi 24.

Tîlvăr a mai declarat că vrea să întărească vigilența la frontiera României, precizând că din informațiile pe care le-a avut inițial că nu sunt bucăți sau echipamente militare căzute pe teritoriul României.

„Iar acum la câțiva metri de Dunăre, echipele care au continuat căutarea și după comunicarea noastră. pentru că era normal ca elementele tehnice să fi suplinite și de elemente la sol, pentru că există limitări și din punct de vedere tehnic, iată că au găsit și aceste fregmente care pot fi dintr-o dronă.”, a declarat Tîlvăr.

Angel Tîlvăr a declarat miercuri, la Antena 3, că resturile de dronă au fost găsite marţi, în jurul orei 18.

„Am avut aseară în jurul orei 6 indicii că echipele noastre au identificat resturi care pot fi asociate cu echipamente de tip dronă. S-au făcut lucrurile care se fac în mod obişnuit în astfel de cazuri. Echipele au luat aceste probe pe care le analizează folosind echipamentele pe care le avem la dispoziţie în cadrul facilităţilor pentru acest lucru din cadrul MApN. Lucrul ăsta s-a întâmplat şi când a fost găsită o bucată dintr-o dronă de tip Bayraktar care plutea pe Marea Neagră”, a afirmat Tîlvăr, citat de news.ro.

Întrebat cine i-a furnizat preşedintelui Klaus Iohannis informaţii greşite în condiţiile în care marţi, șeful statului a afirmat că nu a căzut nicio dronă sau componentă a unei drone în România, Angel Tîlvăr a răspuns: “Eu i-am furnizat această informaţie pentru că la momentul când am făcut prima comunicare pe această speţă, toate datele pe care le-am avut puse la dispoziţie de către colegii mei din cadrul MApN duceau la această concluzie. Avem măsuri de vigilenţă pe această zonă, de multă vreme”.

El a mai fost întrebat dacă s-a încercat ascunderea acestei informaţii, în condiţiile în care oficiali ucraineni susţin de luni că o dronă ar fi căzut în România.

„Informaţiile pe care le aveam erau corecte. În ceea ce priveşte faptul că alţii au ieşit cu alt gen de comunicare vreau să vă aduc aminte că şi atunci când s-a pus problema că rachetele ruseşti au intrat în spaţiul naţional al României venind din Moldova şi atunci alţii au spus că spaţiul a fost încălcat, iar noi am ieşit şi am spus că nu a fost încălcat şi am avut dreptate. Şi atunci când a fost incidentul în Polonia au fost tot felul de puncte de vedere exprimate în multe locuri din Europa iar noi am informat cu corectitudine”, a explicat Tîlvăr.

Ministrul a fost întrebat şi dacă l-a sunat pe Klaus Iohannis în legătură cu acest incident.

„L-am informat cu măsurile pe care intenţionăm să le luăm”, a adăugat ministrul Apărării.

Angel Tîlvăr a fost întrebat şi dacă este vorba de o dronă mai veche, cine este responsabil că nu a fost făcută cum trebuie verificarea.

„Putem vorbi de mai multe tipuri de drone. Sunt drone de survol de găsire de informaţii, sunt mai multe tipuri de drone. Vrem să vedem ce tip de dronă este, ce provenienţă are, ce capabilitate de a produce....Trebuie să fim în măsură şi să facem distincţia dintre un incident, un accident regretabil sau imputabil cuiva şi un act de agresiune”, a mai transmis ministrul Apărării.