RĂZBOI ÎN UCRAINA Vineri, 12 Mai 2023, 11:37

Armata ucraineană este într-un proces complex de pregătire a ofensivei contra trupelor ruse, aranjând trupele ca pe niște piese de puzzle, și va ataca la momentul potrivit, a spus generalul Mark Hertling, fostul comandant al forțelor americane din Europa.

Soldați ucraineni din Brigada 80 de artilerie de pe axa de luptă Bahmut Foto: Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Într-o serie de postări pe Twitter, generalul american a făcut apel la răbdare, subliniind că în cazul unei astfel de ofensive este nevoie să „mergi încet ca să mergi repede”, deoarece nu este vorba de „un joc video”.

Ce a spus Mark Hertling despre ofensiva ucraineană

„Discutând despre viitoarea ofensivă ucraineană cu un grup de oficiali guvernamentali, unul dintre ei m-a întrebat `când va începe?`. I-am răspuns: `în atac, începe când comandantul consideră că este momentul potrivit... acesta este un avantaj al ofensivei`.

Apoi am explicat RSOI (Reception, Staging, Onward Movement & Integration). RSOI înseamnă Primire, Organizare, Mișcare înainte și Integrare.

Atunci când unitățile intră într-o zonă de luptă, ele sunt `primite` în țară, `etapizate` pentru a înainta, apoi `mutate` în zona de luptă și apoi integrate într-o unitate mai mare.

Ce legătură are acest lucru cu Ucraina, veți întreba? Amintiți-vă că armata ucraineană a primit tot felul de echipamente diferite din mai multe țări și se antrenează în diferite zone de pregătire ale UE pentru a dobândi noi abilități cu aceste echipamente. Unele antrenamente durează mai mult decât altele, în funcție de echipament.

Când termină în, să zicem, Germania, Polonia, Estonia sau alte țări, ei se întorc în Ucraina și sunt `primiți` și `pregătiți` cu alte tipuri de unități partenere. Odată ce sunt reunite, acestea `se deplasează` înainte, mai aproape de linia frontului, și sunt `integrate` în unități și mai mari.

Acum, multiplicați (acțiunile) cu cele aproximativ 9 brigăzi - blindate, geniști, artilerie, logistică, personal și comandanți, etc. (dintre care mulți se reunesc pentru prima dată) - și este ușor de înțeles de ce... durează atât cât durează. Comandanții evaluează când sunt pregătiți.

„Asta este ceea ce face acum armata ucraineană”

Am auzit odată un sergent major spunând: `RSOI transformă grămezi de piese de puzzle în unități pregătite de luptă`. Perfect spus.

Apropo, aceste `piese de puzzle` sunt puse laolaltă pe toată linia frontului, care se întinde pe peste 400 km, în punctele din planul generalului ucrainean.

Cu câteva zile în urmă, președintele ceh Pavel i-a spus public lui Zelenski: `nu te lăsa presat, atacă atunci când ești pregătit`. Sunt sigur că și alții i-au spus același lucru generalului Zalujnîi, șeful armatei ucrainene.

Un mentor mi-a spus odată (în timp ce pregăteam o divizie pentru luptă) `mergi încet ca să mergi repede!`.

Armata Ucrainei va ataca atunci când va fi pregătită, la momentul și locul (sau locurile) pe care le va alege și va avea succes în operațiunea de recucerire a teritoriului suveran, trecerea la ofensivă necesită o pregătire, coordonare și sincronizare semnificativă. Acesta nu este un joc video.

În 2007, am avut onoarea de a comanda Divizia 1 Blindate. Am fost prima divizie de tip `plug & play`... am fost desfășurați cu personalul diviziei noastre, dar toate brigăzile noastre de luptă proveneau din 7 divizii diferite din SUA și unitățile noastre de sprijin proveneau din 13 state diferite. Executarea RSOI a fiecărei unități în timpul acestui `val` a fost esențială pentru ca forțele să ajungă în luptă.

Asta este ceea ce face acum armata ucraineană. Cei care doresc ca ofensiva să înceapă trebuie să aibă răbdare. Va merge încet, apoi va merge repede.”

Zelenski: „Mai avem nevoie de puțin timp”

Amintim că, săptămâna aceasta, președintele Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană mai are nevoie de puțin timp înainte să declanșeze contraofensiva.

„Cu ceea ce avem putem merge mai departe și putem avea succes. Dar am pierde o mulțime de oameni și cred că este inacceptabil. Deci trebuie să așteptăm. Mai avem nevoie de puțin timp”, a declarat liderul ucrainean.

El a spus că brigăzile de luptă, unele antrenate de țările NATO, sunt „gata”, dar că armata mai are nevoie de „unele lucruri”, inclusiv de vehicule blindate, care „vin în tranșe”.

Analistul militar ucrainean Oleksandr Musiyenko a afirmat joi că susținătorii Kievului înțeleg că o contraofensivă „nu poate avea ca rezultat evacuarea completă a trupelor rusești și înfrângerea definitivă a Rusiei în toate zonele ocupate".

„Trebuie să fim pregătiți pentru ca războiul să continue și anul viitor - sau s-ar putea încheia anul acesta. Totul depinde de modul în care evoluează luptele. Nu putem garanta cum va evolua contraofensiva", a declarat Musiyenko pentru Radio NV din Ucraina.