S-au grăbit cu miile în Ucraina, mulţi dintre ei americani care au promis să aducă experienţă militară, bani sau provizii pe câmpul de luptă al unui război de apărare. Ziarele din zonele lor de baştină le-au salutat angajamentul, iar donatorii i-au susţinut cu milioane de dolari. Acum, după un an de luptă, multe dintre aceste grupuri americane de voluntari se luptă între ele şi subminează efortul de război. Unii au risipit banii sau şi-au arogat nemeritat merite. Alţii s-au ascuns sub faţada unor acte de caritate încercând, de fapt, să profite de pe urma războiului, arată o investigaţie a jurnaliştilor de la „The New York Times", preluată de News.ro.

James Vasquez Foto: Captura Twitter

Un locotenent-colonel în retragere de la puşcaşii marini, originar din Virginia, se află în centrul unei anchete federale americane privind exportul potenţial ilegal de tehnologie militară.

Un fost soldat al armatei SUA a ajuns în Ucraina doar pentru a deveni trădător şi a dezertat în Rusia.

Un bărbat din Connecticut care a minţit în legătură cu serviciul său militar a postat actualizări în direct de pe câmpul de luptă - inclusiv locaţia sa exactă - şi s-a lăudat cu accesul său facil la armele americane.

Un fost muncitor în construcţii pune la cale un plan de a folosi paşapoarte false pentru a introduce ilegal combatanţi din Pakistan şi Iran.

Iar într-una dintre cele mai ciudate încurcături, în unul dintre cele mai mari şi mai cunoscute grupuri de voluntari, Legiunea Internaţională, există o luptă acerbă pentru putere. Disputa ar implica şi o femeie, în legătură cu un incident petrecut acum câţiva ani în timpul unui reality-show de la o televiziune australiană. Tot aici, în Legiunea Internaţională a Ucrainei, un bărbat din Ohio a pretins în mod fals că a fost atât puşcaş marin american, cât şi manager asistent la LongHorn Steakhouse (lanţ american de restaurante - n.r.). De fapt, a fost un simplu ospătar.

Astfel de personaje şi-au făcut loc în rândul apărătorilor Ucrainei datorită rolului de lider în ceea ce priveşte echiparea armatei ucrainene pe care şi l-au asumat Statele Unite, scrie The New York Times. Administraţia Biden trimite arme şi bani, însă nu şi trupe profesioniste. Acest lucru înseamnă că persoane care nu ar fi lăsate nici măcar în apropierea câmpului de luptă într-un război condus de SUA sunt active în schimb pe frontul ucrainean - adesea cu acces necontrolat la arme şi echipamente militare, arată NYT.

Mii de străini au răspuns după ce Ucraina a cerut ajutor

Mulţi dintre voluntarii care s-au grăbit să ajungă în Ucraina au făcut-o în mod dezinteresat şi au acţionat cu eroism. Unii şi-au pierdut viaţa. Străinii au salvat civili, au ajutat răniţii şi au luptat cu dârzenie alături de ucraineni. Alţii au strâns bani pentru provizii esențiale. Dar în cel mai mare război terestru din Europa de după 1945, abordarea de tip „eşti pe cont propriu" nu face diferenţa între voluntarii pregătiţi şi cei care nu au abilităţile sau disciplina necesară pentru a ajuta eficient.

The New York Times a analizat peste 100 de pagini de documente din interiorul grupurilor de voluntari şi a intervievat peste 30 de voluntari, luptători, persoane care strâng fonduri, donatori şi oficiali americani şi ucraineni, unii vorbind sub rezerva anonimatului pentru a discuta informaţii sensibile, şi a alcătuit un tablou sordid.

Interviurile şi investigaţiile dezvăluie o serie de înşelăciuni, greşeli şi certuri care au pus piedici campaniei de voluntariat ce a început după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, când preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut ajutor. „Fiecare prieten al Ucrainei care doreşte să ni se alăture pentru apărarea ţării, vă rog, veniţi", a spus el. „Vă vom da arme", a promis preşedintrele ucrainean.

Şi mii de oameni au răspuns la apel. Unii s-au alăturat unor grupuri militare precum Legiunea Internaţională, pe care Ucraina a format-o pentru luptătorii străini. Alţii şi-au asumat roluri de sprijin sau de strângere de fonduri. Kievul, capitala Ucrainei, era sub atac şi nu a existat prea mult timp pentru verificarea sosirilor. Astfel, persoane cu un trecut problematic, inclusiv cu dosare militare în neregulă sau fabricate, s-au infiltrat în Legiune şi într-o serie de alte grupuri de voluntari.

Întrebată despre aceste probleme, armata ucraineană a refuzat să abordeze aspecte specifice, dar a spus că este acum vigilentă, deoarece agenţii ruşi au încercat în mod frecvent să se infiltreze în grupurile de voluntari. „Am investigat astfel de cazuri şi le-am predat agenţiilor de aplicare a legii", a declarat Andri Cerniak, reprezentant al serviciilor de informaţii militare ucrainene.

„Un milion de minciuni”

Unul dintre cei mai cunoscuţi americani de pe câmpul de luptă este James Vasquez. La câteva zile după invazie, Vasquez, un antreprenor care se ocupa de îmbunătăţiri imobiliare în Connecticut, a anunţat că pleacă în Ucraina. Ziarul local a relatat povestea unui fost sergent major al armatei americane care şi-a lăsat în urmă slujba şi familia, a luat o puşcă şi un rucsac şi a plecat pe linia frontului.

De atunci, el a postat online videoclipuri de pe câmpul de luptă, cel puţin o dată transmiţând locaţia exactă a unităţii sale tuturor, inclusiv taberei adverse. Şi-a folosit povestea pentru a solicita donaţii.„Am fost în Kuweit în timpul Furtunii din deşert (numele operaţiunii americane de la începutul anilor 1990 - n.r.) şi am fost în Irak după 11 septembrie 2001", a spus Vasquez într-un videoclip în care încurajează strângerea de fonduri. „Aici este un `animal` complet diferit", adaugă el.

Vasquez, de fapt, nu a fost niciodată trimis în Kuweit, Irak sau oriunde altundeva, a declarat o purtătoare de cuvânt a Pentagonului. El s-a specializat în reparaţii electrice şi ale sistemlor de încălzire. A intrat în rezerva armatei nu ca sergent, aşa cum a pretins, ci ca soldat fruntaş, unul dintre cele mai mici grade ale armatei.

Cu toate acestea, Vasquez a avut acces uşor la arme, inclusiv la puşti americane. De unde proveneau acestea? „Nu sunt foarte sigur", a declarat el într-un mesaj text. Puştile, a adăugat el, sunt „nou-nouţe, scoase din cutie şi sunt destule". De asemenea, el a scris pe Twitter că nu trebuie să îşi facă griji cu privire la regulile internaţionale de război în timp ce se află în Ucraina.

El a luptat alături de Lupii lui Da Vinci, un batalion ucrainean de extremă dreapta, până săptămâna trecută, când The New York Times l-a întrebat despre afirmaţiile sale false privind serviciul militar. Şi-a dezactivat imediat contul de Twitter şi a declarat că ar putea părăsi Ucraina, deoarece autorităţile au descoperit că lupta fără contractul militar obligatoriu.

Vasquez a recunoscut că a denaturat adevărul în legătură cu dosarul său militar timp de zeci de ani. A recunoscut, de asemenea, că a fost dat afară din armată, dar nu a vrut să vorbească în mod public despre motiv. „A trebuit să spun un milion de minciuni pentru a avansa lucrurile. Nu mi-am dat seama că se va ajunge la asta", a declarat americanul într-o discuţie cu NYT.

„Probleme mari în Legiunea Internaţională a Ucrainei”

Legiunea Internaţională, formată în grabă de guvernul ucrainean, a petrecut 10 minute sau mai puţin pentru a verifica trecutul fiecărui voluntar la începutul războiului, a declarat un oficial al grupului. Astfel, un fugar polonez care fusese încarcerat în Ucraina pentru încălcarea regimului armelor a primit un post de conducere a trupelor. Soldaţii au declarat pentru The Kyiv Independent că acesta a deturnat provizii, a hărţuit femei şi şi-a ameninţat soldaţii.

Oficialii ucraineni s-au lăudat iniţial cu 20.000 de potenţiali voluntari ai Legiunii, dar mult mai puţini s-au înrolat în realitate. În prezent, organizaţia are în jur de 1.500 de membri, spun persoanele care cunosc Legiunea.

Unii sunt luptători experimentaţi care lucrează în cadrul Serviciului de Informaţii al Apărării din Ucraina. Dar au existat probleme de profil înalt.

Un fost soldat fruntaş din armata SUA, John McIntyre, a fost expulzat din Legiune pentru comportament inadecvat. McIntyre a dezertat în Rusia şi a apărut recent la televiziunea de stat, care a afirmat că a furnizat informaţii militare Moscovei.

Documentele interne arată că Legiunea are probleme. Recrutarea a stagnat. Proiectul de Combatere a Extremismului, o organizaţie cu sediul la Washington, a scris în martie că Legiunea şi grupurile afiliate "continuă să aibă în componenţă persoane considerate în general ca fiind incapabile să îşi îndeplinească sarcinile".

Malcolm Nance, fost specialist în coduri secrete al Marinei şi comentator MSNBC, a ajuns în Ucraina anul trecut şi a făcut un plan pentru a aduce ordinea şi disciplina în Legiune. În schimb, s-a trezit implicat în haos. Nance, ale cărui apariţii televizate au făcut din el unul dintre cei mai vizibili americani care susţin Ucraina, era un operator militar experimentat. A redactat un cod de onoare pentru organizaţie şi, după toate mărturiile, a donat echipamente. Astăzi, însă, Nance este implicat într-o luptă acerbă pentru putere în interiorul Legiunii, care distrage atenţia. Adesea, aceasta se desfăşoară pe Twitter, unde Nance şi-a ironizat un fost aliat ca fiind „gras" şi asociat cu „un escroc verificat".

El a acuzat un grup de strângere de fonduri pro-Ucraina de fraudă, fără a furniza dovezi. După ce s-a certat cu doi administratori ai Legiunii, Nance a scris un raport de „contraspionaj" încercând să îi concedieze. În centrul acestui raport se află o acuzaţie potrivit căreia un oficial al Legiunii, o femeie, Emese Abigail Fayk, a încercat în mod fraudulos să cumpere o casă în cadrul unui reality-show australian cu bani pe care nu îi avea. El a catalogat-o drept „potenţial spion rus", fără a oferi dovezi. Emese Fayk a negat acuzaţiile şi a rămas în cadrul Legiunii.

Nance a declarat că, în calitate de membru al Legiunii cu experienţă în domeniul serviciilor de informaţii, atunci când a început să aibă îngrijorări, „"a simţit obligaţia de a raporta acest lucru contrainformaţiilor ucrainene".

Iar această dispută atinge, de fapt, inima problemei: cine poate fi de încredere pentru a vorbi în numele Legiunii şi pentru a strânge bani pentru Legiune, subliniază NYT.

În cele din urmă, Nance a părăsit Ucraina, dar continuă să strângă fonduri cu un nou grup de aliaţi. Unul dintre ei, Ben Lackey, este şi el un fost membru al Legiunii. El le-a spus colegilor săi voluntari că a fost cândva puşcaş marin şi a scris pe LinkedIn că cel mai recent a fost asistent manager la LongHorn Steakhouse. De fapt, Pentagonul a spus că nu avea nicio experienţă militară (şi a lucrat ca ospătar, a precizat restaurantul).

Într-un interviu, Lackey a recunoscut că a minţit că a fost puşcaş marin american, dar a spus că a făcut-o pentru a se putea înscrie în Legiune.

„Probabil că putem face rost de nişte paşapoarte prin Pakistan

În condiţiile în care recrutarea de noi membri ai Legiunii stagneză, Ryan Routh, un fost muncitor în construcţii din Greensboro, statul Carolina de Nord, caută recruţi în rândul soldaţilor afgani care au fugit de talibani.

Routh, care a petrecut câteva luni în Ucraina anul trecut, a declarat că intenţionează să îi mute, în unele cazuri ilegal, din Pakistan şi Iran în Ucraina. El a spus că zeci de persoane şi-au exprimat interesul.

„Probabil că putem face rost de nişte paşapoarte prin Pakistan, având în vedere că este o ţară atât de coruptă", a spus el într-un interviu acordat de la Washington. Nu este clar dacă a reuşit, menţionează NYT, dar un fost soldat afgan a declarat că a fost contactat şi că este interesat să lupte, dacă asta ar însemna să părăsească Iranul, unde locuieşte ilegal.

Donaţii direcţionate greşit

Grady Williams, un inginer pensionar în vârstă de 65 de ani, fără experienţă militară şi cu o condamnare pentru metamfetamină în 2019, era ghid turistic voluntar la ferma din Santa Barbara a lui Ronald Reagan când a auzit apelul lui Volodimir Zelenski pentru voluntari. "Am tras cu puşca de când aveam 13 ani", a declarat el pentru NYT. "Nu aveam nicio scuză pentru a spune: Ei bine, nu ar trebui să mă duc", a menţionat Williams. El a povestit că a zburat în Polonia, a făcut autostopul până în Ucraina şi a luat un tren până la Kiev. A dat peste doi americani în echipament cu aspect militar. "Au spus: Omule, vino cu noi", a relatat el. Voluntarii l-au dus la o bază din apropierea frontului şi i-au dat o armă. Câteva zile mai târziu, a povestit el, aproape că a fost aruncat în aer în timp ce lupta alături de soldaţii ucraineni într-o tranşee de lângă Bucea. În decurs de o săptămână, militarii şi-au dat seama că nu se înregistrase pentru a lupta şi l-au trimis înapoi la Kiev.

De acolo, a urmat căi întortocheate care s-au încheiat prin strângerea de bani pentru voluntarii din Republica Georgia. A strâns aproximativ 16.000 de dolari, spunându-le donatorilor că banii lor vor fi folosiţi pentru a cumpăra motociclete electrice pentru luptători.

Dar georgienii l-au dat afară după ce a intrat într-un conflict cu un alt voluntar.

A declarat că a cheltuit aproximativ 6.900 de dolari din contribuţii pentru avansurile date pentru motociclete, iar restul pentru călătorii şi alte cheltuieli.

Bani irosiți chiar și de oameni cu bune intenții

De atunci, el s-a alăturat unui nou grup, care, potrivit lui, i-a promis comanda unei unităţi de motociclişti, dacă va strânge suficienţi bani. Aşa că s-a mutat luna aceasta în Odesa, a precizat el, şi se aşteaptă să livreze în curând o unică motocicletă.

Exemplele de bani irosiţi în mâinile unor oameni, chiar dacă sunt bine intenţionaţi, sunt frecvente, scrie NYT.

Mriya Aid, un grup condus de un locotenent-colonel canadian în activitate, a cheltuit aproximativ 100.000 de dolari de la donatori pe dispozitive de înaltă tehnologie cu vedere pe timp de noapte, model american. Acestea au sfârşit însă prin a fi modele chinezeşti mai puţin eficiente, arată documentele interne.

„Am întâmpinat o problemă cu echipamentele cu vedere pe timp de noapte", a declarat Lubomir Ceaburski, un voluntar din echipa de conducere a Mriya Aid. Dar el a precizat că achiziţia a reprezentat doar 2 la sută din ajutorul pe care grupul l-a oferit.

De asemenea, la începutul acestui an, Grupul Mozart, pe care doi foşti puşcaşi marini l-au înfiinţat pentru a ajuta Ucraina, s-a desfiinţat după ce unul l-a dat în judecată pe celălalt, acuzându-l de furt şi hărţuire.

Exporturi problematice

În primăvara anului trecut, un grup de voluntari numit Eroii lui Ripley (Ripley's Heroes) a declarat că a cheltuit 63.000 de dolari pentru dispozitive cu vedere pe timp de noapte şi termoviziune. O parte din echipamente făceau obiectul restricţiilor americane la export, deoarece, în mâini greşite, ar putea oferi un avantaj inamicilor pe câmpul de luptă.

Voluntarii Frontline au declarat că Ripley's a livrat echipamentul în Ucraina fără documentaţia necesară care să cuprindă lista cumpărătorilor şi destinatarilor reali. Recent, autorităţile federale au început să investigheze transporturile, au declarat oficialii americani.

În apărarea sa, fondatorul grupului, un puşcaş marin american în retragere, locotenent-colonel Hunter Ripley Rawlings IV, a furnizat documente privind afacerile sale către The New York Times. Dar aceste documente arată că, exact aşa cum au spus voluntarii, Ripley nu a dezvăluit Departamentului de Stat cine este cumpărătorul.

Ripley spune că a strâns peste 1 milion de dolari, o parte din această sumă datorită fostului antreprenor din Connecticut, Vasquez, care a pretins că este directorul de strategie al grupului şi a promovat Ripley's Heroes în faţa publicului său online.

Grupul a cheltuit anul trecut 25.000 de dolari pentru drone de recunoaştere cu telecomandă, dar acestea nu au ajuns niciodată, arată registrele de transport. Colonelul Rawlings a declarat că autorităţile poloneze le-au reţinut din cauza unor probleme legale.

Colonelul Rawlings a declarat că grupul său aşteaptă să obţină statutul de organizaţie americană nonprofit. Dar nu a dezvăluit cheltuielile sale sau dovada unei cereri pentru obţinerea statutului de organizaţie nonprofit nici pentru NYT, nici pentru donatorii care au cerut acest lucru. Aşadar, nu este clar unde se duc banii. "I-am crezut pe tipii ăştia", a declarat Shaun Stants, care a spus că a organizat o strângere de fonduri în octombrie în Pittsburgh, dar nu i s-au arătat niciodată documentele financiare pe care le-a cerut. "Şi m-au luat de prost", adaugă el.

Registrele pentru companii din Polonia şi Statele Unite arată că Rawlings a înfiinţat şi o firmă cu scop lucrativ numită Iron Forge. Într-un interviu, el a declarat că se aştepta ca organizaţia sa de caritate şi alţii să plătească Iron Forge pentru transport, ceea ce însemna că banii donatorilor ar fi fost folosiţi pentru a finanţa întreprinderea sa privată. Dar el susţine că nu există niciun conflict de interese, deoarece Iron Forge ar fi trimis în cele din urmă banii înapoi la organizaţiile caritabile. Detaliile sunt în curs de elaborare, a mai spus el.

În zilele de după ce The New York Times l-a abordat pe Vasquez şi pe alţii, membri ai grupurilor aflate în conflict - Ripley's, Legiunea, membrii disidenţi ai Legiunii şi alţii - aceştia şi-au intensificat disputa. S-au acuzat reciproc de deturnare de fonduri şi de minciună cu privire la acreditările lor, precizează NYT.