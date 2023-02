RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 20 Februarie 2023, 12:35

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Kremlinul a declarat luni că relațiile cu Republica Moldova sunt foarte tensionate și a acuzat liderii de la Chișinău că urmăresc o agendă anti-rusă după ce președintele Maia Sandu a declarat lunea trecută că Moscova a elaborat un plan de destabilizare a țării sale, relatează Reuters.

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului (dreapta, jos) Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

„Relațiile noastre cu Republica Moldova sunt deja foarte tensionate”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Conducerea [de la Chișinău] se concentrează pe tot ce este anti-rusesc, ei alunecă în isterie anti-rusească”, a adăugat el.

Peskov a amintit și de „forțele de menținere a păcii” pe care Moscova le are staționate în Transnistria, cerând Chișinăului să nu inflameze și mai mult situația.

Comentariile lui Peskov vin în contextul în care la începutul săptămânii trecute președintele moldovean Maia Sandu a afirmat că Rusia are un plan de subminare a Republicii Moldova, „cu implicarea unor diversionişti cu pregătire militară, camuflaţi în civil, care să întreprindă acţiuni violente, atacuri asupra unor edificii ale statului şi luare de ostatici”.

Sandu a susținut o declarație de presă în care a vorbit despre planurile Rusiei de înlăturare a puterii de la Chișinău, la câteva zile după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre un plan al Moscovei de distrugere a Republicii Moldova.

„Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova. Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova”, a spus Zelenski pe 10 februarie în timpul vizitei sale la Bruxelles.

Kremlinul a respins imediat acuzațiile lui Zelenski, Dmitri Peskov afirmând în timpul conferinței sale de presă din ziua respectivă că nu știe despre ce document ar fi vorba.

Ce ar presupune planul rusesc de destabilizare a Republicii Moldova

Însă lunea trecută Maia Sandu a declarat că planul Rusiei de „acţiuni subversive” pe teritoriul țării sale nu este unul nou și că tentative de destabilizare a situaţiei şi de subminare a statului au existat şi în toamna anului trecut, dar ele nu şi-au atins obiectivul datorită intervenţiilor instituţiilor de securitate şi de asigurare a ordinii publice.

În perioada octombrie-decembrie, poliţia şi Serviciul de Informaţii şi Securitate au intervenit în mai multe cazuri de „organizare a elementelor criminale şi au oprit tentativele de violenţă”, a spus președintele moldovean.

„Planul pentru perioada următoare presupune acţiuni cu implicarea unor diversionişti cu pregătire militară, camuflaţi în civil, care să întreprindă acţiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului şi luare de ostatici. Prin acţiuni violente, mascate sub proteste ale aşa-numitei opoziţii, ar urma să se forţeze schimbarea puterii de la Chişinău”, a declarat aceasta.

„Documentele recepţionate de la partenerii noştri ucraineni demonstrează o bună documentare a locaţiilor şi aspectelor logistice pentru organizarea acestor activităţi subversive. De asemenea, planul presupune folosirea persoanelor din afara ţării pentru acţiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conţin instrucţiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetăţeni ai Federaţiei Ruse, Republicii Belarus, Serbiei şi Muntenegru”, a mai spus Maia Sandu.

Rusia amenință Rep. Moldova cu „extinderea operațiunii militare speciale”

Sâmbătă, deputatul rus Serghei Mironov, preşedintele partidului Rusia Justă, apropiat de Kremlin şi care are relaţii strânse cu socialiştii moldoveni, sugerează că Moscova ar putea extinde aria aşa-zisei „operaţiuni militare speciale” şi asupra Republicii Moldova, pentru a proteja populaţia rusă, militarii ruşi şi depozitele cu muniţii din Transnistria.

„Avem cu ce să potolim minţile înfierbântate ale celor din Chişinău şi Bruxelles”, a amenintat Mironov.

Potrivit lui Mironov, ca urmare a „acţiunilor militare” care se desfăşoară în Ucraina, „retragerea trupelor ruse care păzesc depozitele cu muniţii sovietice (din Transnistria) a devenit un subiect vital pentru regimul de la Kiev”, iar Ucraina, susţine deputatul, ar pregăti o operaţiune militară pentru a ocupa depozitele cu armament din Cobasna.

„Depozitele cu armament nu vor ajunge în mâinile neonaziştilor. Dacă va apărea o asemenea necesitate, ele voi fi distruse”, a afirmat el.

O zi mai târziu, partidul prorus Șor din Republica Moldova a organizat un protest la Chișinău, aducând persoane cu autocarul pentru a scanda lozinci împotriva președintelui Maia Sandu și a guvernului ei.

Moldova s-a confruntat cu asftel de mişcări de stradă şi în toamna anului trecut. O investigaţie de presă a arătat că în spatele acestor proteste au stat forţe proruse din Republica Moldova, între care oligarhul Ilan Şor, dat în căutare internaţională.

Urmărește ultimele evoluții din a 362-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.