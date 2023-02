RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 16 Februarie 2023, 13:56

Sebastian Jucan • HotNews.ro

1

Rusia va prelungi din nou până luna viitoare restricțiile privind retragerile de valută în numerar, a anunțat joi Elvira Nabiullina, guvernatorul băncii centrale de la Moscova, citată de Interfax.

Coada la bancomat in Moscova, martie 2022 Foto: Vlad Karkov/SOPA Images/ Profimedia

„Din păcate, nu vedem acum o oportunitate pentru un fel de liberalizare sistemică a restricțiilor valutare. Am introdus mai întâi restricții severe dar pe măsură ce situația financiară s-a stabilizat, am eliminat unele dintre restricții. Le-am eliminat destul de repede, lăsându-le doar pe cele care sunt acum importante pentru asigurarea stabilității financiare”, a declarat Nabiullina reporterilor la Forumul Ural „Cybersecurity in Finance”.

Ea a amintit că motivul pentru introducerea restricțiilor privind retragerile de valută în numerar a fost încetarea fluxurilor (în primul rând a dolarilor și euro) către Rusia ca urmare a sancțiunilor impuse de Occident.

„Acest motiv rămâne și, prin urmare, din păcate, nu avem niciun motiv să ridicăm această restricție, ea va fi prelungită, poate cu unele modificări, așa cum am făcut atunci când am permis suplimentar retrageri de numerar nu numai în limita a 10.000 de dolari, ci și în euro. Pot fi unele nuanțe, dar în general situația va continua”, a explicat guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei.

Restricții pentru transferurile de valută din rusia

Nabiullina a mai spus că aceeași abordare va fi menținută și pentru limitele de transfer a valutei către persoanele fizice aflate în străinătate.

„Am discutat această problemă cu diverse departamente, până acum nu există un acord. În opinia noastră, în principiu, se discută această problemă. Va depinde de poziţia guvernului”, a spus ea. Restricții valutare.

Restricțiile au fost prelungite până pe 9 martie, persoanele fizice aflate în Rusia putând retrage în valută numai banii primiți într-un cont sau depozit înainte de 9 martie 2022.

Limita de retragere este de 10.000 USD sau echivalentul în euro. În plus, până la 9 martie 2023, băncile pot vinde cetățenilor ruși doar euro și dolari americani primiți la casieriile lor după 9 aprilie 2022.

Persoanele nerezidente care lucrează în Rusia pot transfera fonduri în străinătate în valoare de un salariu, acest lucru putând fi făcut atât de cetățeni ai țărilor pe care Rusia le cataloghează ca fiind „prietenoase”, cât și de cei din țările „neprietenoase”.

Transferarea de fonduri în străinătate rămâne interzisă pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul Rusiei, dar care nu își au rezidența și nu lucrează în țara condusă de Vladimir Putin.

Declarațiile făcute joi de Elvira Nabiullina vin după ce mai devreme în cursul lunii februarie ministerul rus de Finanțe a anunțat că Scăderea veniturilor din energie și creșterea cheltuielilor au dus bugetul federal al Rusiei la un deficit de 1.760 de miliarde de ruble (24,78 miliarde de dolari) în ianuarie.

Urmărește ultimele evoluții din a 358-a zi a războiului din Ucraina LIVETEXT pe HOTNEWS.RO.