Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el crede că apărarea aeriană a Ucrainei poate deveni „cea mai puternică din Europa” și poate contribui la menținerea securității țării sale și a Europei, potrivit CNN.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia

„Apărarea aeriană ucraineană poate deveni cea mai puternică din Europa, iar acest lucru va fi o garanție a securității nu doar pentru țara noastră, ci și pentru întregul continent”, a declarat Zelenski în discursul său nocturn de vineri.

„În acest an, nu numai că ne-am menținut apărarea aeriană, dar am făcut-o mai puternică ca niciodată”, a continuat Zelenski. „Dar, în noul an, apărarea aeriană ucraineană va deveni și mai puternică, și mai eficientă”.

Președintele ucrainean a mai spus că a avut vineri o altă ședință de stat major, principalul punct de discuție fiind regiunea Donbas din estul Ucrainei, „unde au loc cele mai crâncene bătălii”. El a spus că Ucraina își menține pozițiile în orașele Bahmut, Soledar și Kreminna.

„Există, de asemenea, zone ale frontului în care avansăm încet”, a spus Zelenski, fără a da mai multe detalii.

Zelenski a numit, de asemenea, problema aprovizionării cu energie electrică „una dintre cele mai importante sarcini pentru anul viitor”.