Ucraina mobilizează o forță de luptă de un milion de oameni, dotată cu arme occidentale, pentru a-și recupera teritoriul din sudul țării de la Rusia, a declarat ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, într-un interviu pentru The Times.

Soldati ucraineni in timpul luptelor din Ucraina, in apropiere de Harkov Foto: Mstyslav Chernov / AP - The Associated Press / Profimedia