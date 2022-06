RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 25 Iunie 2022, 16:10

Andrei Stan • HotNews.ro

În discursul anti ucrainean al rușilor apare foarte des un nume cunoscut din istoria Ucrainei. Este vorba de Stepan Bandera, lider al mișcării naționaliste din această țară înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial.

Statuia lui Stepan Bandera din Ternopil Foto: Wikipedia

Bandera este demonizat de către ruși, fiind catalogat drept terorist, sau criminal de război. Numele sau a fost amintit inclusiv în discursul lui Putin, ținut anul acesta pe 9 mai, cu ocazia aniversării zilei victoriei. Astfel, dictatorul rus a vorbit despre „lupta dreaptă pe care o duce cu neo-naziștii ucraineni, banderisti”!

În același timp, în Ucraina părerile sunt împărțite. Mare a populației îl consideră un erou național, animat de spirit patriotic, deși asupra sa planează și destule controverse.

Stepan Bandera, biografie și acțiuni

Pe bună dreptate se pune întrebarea cine a fost personajul care a născut asemenea trăiri și controverse. Ca de obicei, adevărul este undeva la mijloc și vom încerca să privim evenimentele istorice pentru a încerca să-l aflăm.

Stepan Bandera s-a născut în anul 1909, în vestul Ucrainei, în regiunea Galiției, în familia unui preot. El va urma cursurile Universității Politehnice din Liov alegând să studieze agronomia, aceasta fiind printre puținele facultăți care aveau predarea în limba ucraineană.

Ca student, acesta a făcut parte din grupuri naționaliste, cum ar fi Organizația de cercetași Plast, sau Organizația Naționaliștilor Ucraineni.

El va deveni rapid unul dintre liderii mișcării naționaliste ucrainene, fiind un militant fervent anti polonez. De menționat că, în acea perioada, Polonia își exercita controlul asupra unor zone din vestul Ucrainei.

Pentru aceste acțiuni, el a și primit o condamnare la moarte, comutată ulterior în închisoare pe viață. Naționaliștii ucraineni au încercat să-i organizeze evadarea, însă fără succes. Nu se cunosc detaliile exacte ale eliberării sale, unele surse afirmând că cei care l-au eliberat au fost gardienii ucraineni.

Marș comemorativ pentru Bandera (captura AFP)

Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) se va scinda în două facțiuni, OUN-M, condusă de Andrei Melnik și OUN-B, condusă de Bandera.

Cea de-a două facțiune era mult mai radicală. Bandera va forma Armata Insurecțională Ucraineană, aripa militară a OUN-B. Va colabora strâns cu autoritățile germane, oamenii săi fiind chiar instruiți în tabere de pregătire naziste.

După invadarea URSS-ului de către Germania, Stepan Bandera va proclama independența Ucrainei, la 30 iunie 1941, profitând de prezența trupelor germane.

Din păcate pentru el, o dată cu ocuparea Ucrainei, Hitler va decide că nu are nevoie de o mișcare ucraineană naționalistă și va decide arestarea sa. Bandera va fi trimis într-un lagăr de concentrare, însă aici a avut parte de un regim blând.

Germanii îl vor elibera abia în 1944, sperând că Bandera își va organiza oamenii în vederea unor sabotaje contra Armatei Roșii care se află în plină ofensivă.

După război, Bandera va trăi în Republica Federală Germană, până în 1959, când va fi otrăvit, la ordinul direct al lui Nikita Hrușciov.

Controverse privind activitatea lui Stepan Bandera

Spre deosebire de alți lideri naționaliști ai perioadei, Bandera nu a fost un antisemit în adevăratul sens al cuvântului. Atitudinea sa față de evrei a fost una oscilantă, mai degrabă, în funcție de interesele momentului.

Retorica să era mai repede îndreptată împotriva etnicilor polonezi, din estul Ucrainei, și, bineînțeles, a rușilor. De altfel, membrii Armatei Insurectionale Ucrainene sunt acuzați că ar fi luat parte la numeroase crime împotriva populației de origine poloneză, mai ales în regiunea Voliniei.

De asemenea, după cel de-al doilea război mondial, Bandera a fost considerat că făcând parte din categoria liderilor naționaliști care au colaborat cu regimul nazist.

Deși aceste acuzații vin cu precădere din partea rușilor, la fel de adevărat este că, într-una din variantele Constituției ucrainene elaborate în 1940 la proclamarea independenței, apare fragmentul: “ucrainenii vor colabora strâns cu Germania Național Socialistă, sub conducerea lui Adolf Hitler, care creează nouă ordine în Europa și în lume”. Ulterior, acest fragment a fost cenzurat de organizațiile ucrainene din diaspora.

Personalitatea lui Stepan Bandera în mentalul ucrainean de astăzi

Așa cum am spus, Bandera este un personaj destul de controversat astăzi, în Ucraina. În vestul Ucrainei, memoria sa este venerată, existând numeroase statui ale sale. Pe de altă parte, în estul țării, în regiunile Luhansk și Donbas, el este considerat un criminal și etichetat ca un colaborator al regimului nazist.

În 2005, președintele pro european ucrainean de atunci, Viktor Iușcenko îi va acorda, postum, titlul de Erou al Ucrainei. Mai târziu, succesorul sau, prorusul Viktor Yanukovici, va revoca acest decret.

Bandera este venerat de diaspora ucraineană, iar numeroase străzi din multe orașe ucrainene poartă numele său. Astfel, în capitala Kiev, „Bulevardul Moscova” a devenit Bulevardul Bandera. De asemenea, suporterii săi defilează cu torțe, anual, la aniversarea nașterii sale.

Chiar și părerile istoricilor sunt destiul de împărțite în privința sa. Astfel, există un curent care afirmă că Stepan Bandera a colaborat cu regimul nazist doar pentru a-și vedea obiectvul atins, formarea unui stat independent ucrainean, acesta practic folosindu-se de conjunctura momentului istoric.

De asemenea, există voci care susțin, că, deși Bandera era un veritabil patriot, al cărui țel suprem era formarea unei Ucraine independente, viziunea sa era un stat fascist, pe modelul Germaniei sau al Italiei.

Parte din aceste subiecte sunt tabu în Ucraina, în contextul războiului de astăzi contra invaziei ruse. Astfel, susținătorii sau detractorii lui Bandera au o opinie pro, sau contra sa, fără însă a face o cercetare corectă a surselor, fiind un subiect mult prea încărcat emoțional pentru asta. Privind din exterior, este clar că ambele tabere folosesc imginea lui Stepan Bandera pentru promovarea propriilor interese.

