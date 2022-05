RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 07 Mai 2022, 20:54

Un bărbat britanic și o femeie belarusă au fost reținuți lângă hangarul Buran din Baikonur. Ambii se află acum la secția de poliție din Baikonur, a transmis sâmbătă seara agenția de presă Tass (Rusia).

Benjamin Rich Foto: Captura YouTube

„La ora 18.10, ora Moscovei, un raport de la centrul spațial Yuzhny (Baikonur) spunea că cetățeanul britanic numit Benjamin Rich și cetățeanul belarus numit Alina Zelupa au fost reținuți lângă Situl 112 (facilitatea Buran deținută de Kazahstan). Ambii se află acum la secția de poliție din Baikonur”, a scris Dmitri Rogozin, președintele Roscosmos.

Cine este Benjamin Rich

Deținătorul vlogului ”Bald and Bankrupt”, Rich are aproximativi 3,38 milioane de abonați pe canalul lui de Youtube. El a publicat și o carte în 2018, sub pseudonimul Arthur Chichester: “Marginea arzătoare: călătorind prin Belarusul iradiat”, despre experiența lui în zonele afectate de dezastrul nuclear de la Cernobîl.

Marea majoritate a clipurilor lui sunt filmate în fostele state sovietice. Primele sale vloguri au fost făcute în India, după ce a rămas falit în urma eșecului unei afaceri proprii. Din momentul în care a ajuns în estul Europei, s-au înmulțit rapid și abonații.