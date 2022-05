Autoproclamata Republică Populară Donețk a muncit din greu pentru a schimba semnele rutiere din ucraineană în rusă, în special cele de la intrarea în Mariupol. Ministerul Transporturilor al RPD a promis joi că vor continua lucrările de înlocuire a indicatoarelor rutiere în teritoriile „eliberate”, relatează CNN.

In #Mariupol, the invaders ordered to install a Russian-language sign with the name of the city. pic.twitter.com/KxxN9zpFuT