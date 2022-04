RĂZBOI ÎN UCRAINA Joi, 07 Aprilie 2022, 04:14

HotNews.ro

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a calificat miercuri, la postul de televiziune TF1, drept "nefondate" şi "scandaloase" criticile premierului polonez, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin legate de războiul din Ucraina, scriu AFP și Agerpres.

Emmanuel Macron Foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

"Aceste remarci sunt atât nefondate, cât şi scandaloase, dar nu mă surprind", deoarece Mateusz Morawiecki, care este "dintr-un partid de extremă-dreaptă", "intervine în campania politică din Franţa" după ce "a primit-o de mai multe ori pe doamna (Marine) Le Pen", candidata formaţiunii Rassemblement National pe care o "susţine", a declarat preşedintele-candidat.

„Domnule preşedinte Macron, de câte ori aţi negociat cu Putin, ce aţi obţinut? Nu dezbatem, nu negociem cu criminalii, criminalii trebuie combătuţi", a declarat luni premierul polonez, membru al partidului Lege şi Justiţie (PiS) la putere la Varşovia. "Nimeni nu a negociat cu Hitler. Aţi negocia cu Hitler, cu Stalin, cu Pol Pot?", a adăugat el, acuzând anumiţi lideri europeni de "tergiversare" şi "limbaj de lemn".

"Îmi asum complet că am vorbit constant, în numele Franţei, cu preşedintele Rusiei pentru a evita războiul şi a construi o nouă arhitectură a păcii în Europa în urmă cu câţiva ani", a răspuns Emmanuel Macron care a discutat cu preşedintele rus în numeroase ocazii de la începutul invaziei Ucrainei de către armata rusă la 24 februarie.

"Am făcut-o de la începutul mandatului meu" şi "nu am fost niciodată naiv, spre deosebire de alţii, nu am fost niciodată complice, spre deosebire de alţii", a adăugat el, în timp ce numeroşi responsabili ai majorităţii s-au referit la legăturile lui Marine Le Pen cu liderul de la Kremlin.

"Întotdeauna am acţionat pentru a vorbi cu Rusia" şi "am discutat constant pentru a obţine o încetare a focului, un armistiţiu umanitar, aşa cum face şi cancelarul (Olaf) Scholz din Germania sau alţi şefi de stat şi de guvern din Europa. Cred că este de datoria mea, este fără complezenţă şi fără naivitate", a continuat el, insistând, de asemenea, asupra sancţiunilor luate împotriva Moscovei.