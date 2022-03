RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 20 Martie 2022, 16:59

HotNews.ro

Într-o emisiune Tv, Bruno Le Maire, ministrul Economiei a enumerat proprietățile și bunurile imobilizate ale oligarhilor ruși din Franța, scrie RTL. Pentru asta, el a înființat un grup de lucru care să identifice aceste bunuri și bunuri.

Bruno Lemaire Foto: gouvernement.fr

Rezultatul? "Am imobilizat 150 de milioane de euro în conturi personale in Franta. Am mai imobilizat 539 de milioane euro în clădiri rezidențiale pe teritoriul francez, mai exact treizeci de proprietati sau apartamente. Si am imobilizat doua iahturi, ambele valorând 150 de milioane de euro”, enumeră Bruno Le Maire.

„În total, de când am înființat acest task force (…) am adunat aproape un miliard de euro”, precizează ministrul. „Nu sunt sechestrate, pentru asta trebuie să existe o infracțiune. Sunt imobilizate, adică ele nu pot fi înstrăinate, vândute șamd. Este mai ales cazul iahtului confiscat pe 3 martie, care „voia să părăsească apele teritoriale franceze”.

De asemenea, LeMaire a mai confirmat înghețarea a 22 de miliarde de euro în active ale Băncii Centrale a Rusiei.