Lupte puternice au avut loc duminică dimineață în apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat în orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, acolo unde au întâlnit rezistența trupelor ucrainene.

Blindate rusesti distruse in Bucha, langa Kiev

Blindate rusesti distruse in Bucha, langa Kiev Foto: Colaj foto

Imagini publicate după prânz arată distrugerea ce a rămas pe drumul pe unde s-a deplasat convoiul, zeci de blindate și tancuri fiind distruse în urma luptelor.

Pe lângă numeroasele blindate și camioane distruse complet, imaginile arată și casele din jur aproape nivelate în urma atacurilor.

Informațiile din prima parte a zilei spuneau că rușii au reușit să captureze orașul Bucha după lupte crunte în zonă, iar în orașelul următor - Irpin - forțele ucrainene au reușit să respingă atacul și să recupereze controlul.

Pentru a bloca avansul rușilor din Bucha spre Kiev a fost detonat un pod rutier din Bucha si Irpin.

Second part of the video pic.twitter.com/KQc2Ek7d1a https://t.co/B6zO3PRaiH