RĂZBOI ÎN UCRAINA Duminică, 27 Februarie 2022, 07:29

HotNews.ro

​Ucraina a intrat duminică dimineață în a patra zi de război după încă o noapte de lovituri militare executate de armata Rusiei, forțele Kievului continuând să opună o rezistență îndârjită soldaților trimiși de Vladimir Putin. Aliații occidentali au convenit să blocheze accesul Rusiei la sistemul de plăți internațional SWIF și pregătesc noi sancțiuni contra Kremlinului și oligarhilor ruși, dar și noi ajutoare pentru lupta dusă de forțele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Blindat rusesc abandonat de trupele ruse din Ucraina Foto: Facebook

Cele mai noi informații despre Războiul din Ucraina, LIVETEXT:

Trupe rusești au intrat în Harkov, un oraș de 1,4 milioane de locuitori aflat lângă granița cu Rusia, la nord de regiunile separatiste.

"A avut loc o pătrundere a trupelor de infanterie ușoară, inclusiv în partea centrală a orașului", a anunțat președintele Administrației Regionale de Stat din Harkov, Oleg Sinegubov.

Acesta i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să rămână în adăposturi.

Ministrul apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, mândru că armata sa a arătat tuturor că poate lupta cu invazia comandată de Putin:

”72 de ore de rezistență! Lumea nu a crezut. Lumea s-a îndoit. Dar noi nu am stat pur și simplu, ci am continuat cu încredere să luptăm cu ocupantul rus! Am arătat lumii - nu vă fie frică de Rusia, fiți puternici și respingeți-o! Sprijinul pentru Ucraina trebuie să fie mai puternic! Siguranța voastră depinde de noi!”.

Kievul se află sub controlul forțelor militare și de apărare teritorială ucrainene, potrivit autorităților ucrainene

Mykola Povoroznyk, primul adjunct al șefului administrației de stat a orașului Kiev, a declarat că în cursul nopții au avut loc câteva ciocniri cu sabotori ruși.

Rachete rusești au lovit orașul ucrainean Vasylkiv, situat la sud-vest de capitala Kiev, incendiind un terminal petrolier, a declarat duminică primarul orașului.

"Inamicul vrea să distrugă totul în jur", a declarat Natalia Balasinovici într-o înregistrare video postată online.

Fotografiile și înregistrările video postate online au arătat flăcări mari care se ridicau sub cerul nopții. Autoritățile i-au avertizat pe locuitori să fie în alertă din cauza fumului toxic.

VASYLKIV right now pic.twitter.com/pTJzqvoyEf — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 26, 2022

Marile companii de tehnologie continuă să ia măsuri contra Rusiei. După Facebook, și Google anunță că interzice organelor de propagandă ale Kremlinului, printre care și RT, să mai primească bani pentru reclamele apărute pe internet, aplicații sau pe YouTube

"Vom lupta atât timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara", a spus Zelenski într-un clip video, un nou ăndemn mobilizator pentru ucraineni să lupte contra forțelor de invazie ale Moscovei trimise după un anunț făcut joi dimineață de Vladimir Putin.

"Vom trage Rusia la răspundere și ne vom asigura în mod colectiv că acest război este un eșec strategic pentru Putin", au spus liderii Comisiei Europene, Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii, Canadei și SUA.