Peste 10.000 de studenți arabi, mulți dintre ei marocani și egipteni, s-au trezit prinși în conflictul din Ucraina, iar repatrierea lor este o bătaie de cap pentru țările lor, care în multe cazuri nu au reprezentanțe diplomatice acolo, scrie AFP.

Familiile îngrijorate ale unor studenți s-au strâns vineri la Rabat (capitala Marocului), în faţa Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Marocanii formează unul dintre principalele contingente de studenți arabi în Ucraina, alături de egipteni. Ucraina este populară pentru cei care vor să studieze medicina și ingineria.

Cel puțin 12.000 de marocani, din care 8.000 de studenți, locuiesc în Ucraina. Doar 3.000 de persoane au reușit să se întoarcă cu ajutorul zborurilor special organizate.

Pentru cei 700/750 de studenți libanezi blocați în Ucraina, (față de 1.300 prezenți înainte de invazia rusă), situația este critică. Potrivit lui Ali Chreim, președintele comunității locale libaneze, „fete de 20 de ani dorm în metrou” la Kiev. „Am părăsit Libanul din cauza prăbușirii economice”, povestește pentru AFP Samir, în vârstă de 25 de ani, care a ajuns în urmă cu doar o lună și jumătate la Harkov (est), aproape de zonele de conflict. „Nu există nicio indicație a autorităților, nu știm ce să facem”, se plânge el. Ar vrea să ajungă în Polonia „dar e riscant” pentru că va trebui să traverseze Ucraina.

MAE libanez a asigurat că pregătește „evacuarea cetățenilor libanezi în Ucraina și a celor care s-au refugiat pe calea aerului în Polonia și România la o dată care va fi anunțată ulterior”. Între timp, Beirutul i-a sfătuit să stea „în locuri sigure”, evitând să meargă spre graniță.

Ali Mohammad, un student la inginerie irakian în vârstă de 25 de ani, își sună constant ambasada de la Cernăuți (vest), dar fără succes. "Am plecat din Irak pentru a schimba modul de viata. Am venit in Ucraina și am vazut ca este acelasi lucru", a spus el pentru AFP . Potrivit unui oficial guvernamental, Irakul are 5.500 de cetățeni în Ucraina, inclusiv 450 de studenți.

„Vrem să ne întoarcem”, a spus Ali, spunând că „studenții care au probleme sunt irakienii și sirienii”, în timp ce alte ambasade, egiptene sau marocane, „au avut grijă de comunitatea lor”.

Saad Abou Saada, 25 de ani, un student la farmacie din Harkov (est) încerca sămbătă prindă un tren. "Ambasada nu a făcut încă nimic. Nu știu unde să merg; niciun oraș nu este sigur", a spus el pentru AFP, susținând că a rămas, împreună cu alți patru egipteni în reședința sa, care adăposteau și alți străini.

Vineri, Maroc, Tunisia și Libia s-au asigurat și ele că se pregătesc pentru ”extragerea” compatrioților lor în țările vecine. Maroc i-a invitat pe cetățenii săi aflați în Ucraina „să meargă în punctele de acces la frontieră cu România, Ungaria, Slovacia și Polonia”.

Tunisia va trimite avioane în Polonia și România pentru repatrierea cetățenilor săi: 1.700 de compatrioți, dintre care 80% sunt studenți. „Vom începe operațiunile de îndată ce vom avea lista finală a tunisienilor care doresc să se întoarcă”, a declarat pentru AFP oficialul Ministerului de Externe Mohammed Trabelsi.

Libia a planificat puncte de întâlnire în Ucraina destinate preluării oamenilor în Slovacia, potrivit ambasadei Libiei în Ucraina.

Algeria, care are o mie de studenți în Ucraina și este legată de Rusia prin diverse acorduri militare, s-a remarcat prin faptul că nu a cerut cetățenilor săi să părăsească țara, îndemnându-i totuși la „prudență extremă și să nu părăsească locul de reședință decât în caz de urgență".