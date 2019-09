Generaţia de mâine, episodul 4: Maria Sara Popa

Proiect susținut de Albalact

Toată atmosfera era apăsătoare, iar ea nu putea să stăpânească mingiile pe care le juca. A fost un meci plin de lacrimi, atât la început, când a intrat pe teren, cât şi la final, atunci când a plecat cu o înfrângere.Pasiunea pentru tenis a venit mai mult sau mai puţin întâmplător. Când era mică mergea la cursuri de înot, iar terenurile de tenis se aflau chiar lângă bazin. Într-o zi s-a oprit la gard şi s-a uitat cu uimire la copiii care jucau acolo. I-a plăcut atât de mult ceea ce vede, încât pur şi simplu se ținea cu mâinile strânse de gard, iar părinţii nu o mai puteau lua de acolo. Acela a fost momentul în care tenisul a pătruns în inima ei şi şi-a rugat părinţii să o lase şi pe ea să practice acel sport.De atunci, cumva, lucrurile s-au aşezat de la sine. Încercase balet şi înot, dar aceste sporturi nu îi consumau din energia nemăsurată pe care o avea. La vârsta de 3 ani şi 10 luni a dat pentru prima dată cu racheta în minge. A făcut-o cu entuziasm şi cu o curiozitate care a purtat-o mai departe la alte ore şi ore de tenis. De fiecare dată îşi dorea să joace mai mult şi să înveţe cât mai multe dintre tainele sportului alb. Aşa a ajuns să meargă la cursurile de tenis în fiecare săptămână.La început s-a pregătit alături de Alexandru Cojocaru, după care, la vârsta de 5 ani, a început să se antreneze alături de tatăl ei. Raul Popa, preparator fizic și fost schior și boxer de performanță, a fost cel care a ajutat-o pe Maria Sara să îşi urmeze visul. Se simte foarte bine pe teren alături de el, iar asta pentru că se înţeleg foarte bine unul cu celălalt. De-a lungul timpului a încercat să practice tenisul alături şi de alţi antrenori, însă cu niciunul dintre aceştia nu s-a creat această chimie pe care o are cu tatăl ei. După cum spune şi ea, explicaţia ar fi pentru că nu o cunoșteau la fel de bine.Perseverența, dorința de a crește şi de a învăța cât mai multe, au adus-o pe Maria Sara în faţa primului turneu Tennis Europe câștigat. Avea 12 ani când a ieşit campioană după ce a terminat primele trei meciuri de pe tabloul de 64 de jucătoare cu același scor categoric, 6-0, 6-0. În finală s-a impus cu 6-3, 6-3, iar în momentul în care a realizat că a câștigat în fața unei adversare la fel de valoroase, Tea Zivic (Franța), Maria Sara s-a aruncat pe zgură şi a început să plângă de fericire.Imediat după meci, l-a sunat pe fratele ei, Nectarie, care este cu 7 ani mai mic decât ea. Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru cei doi. Maria Sara i-a povestit printre lacrimi că a câștigat turneul, iar Nectarie, care se afla la cursurile de pian, a început şi el să plângă. A fost un moment care i-a conectat şi i-a făcut să simtă o bucurie imensă, de parcă ar fi fost vorba de un turneu “super important”.Maria Sara este o persoană calmă, care îşi ştie plusurile şi minusurile. Are încredere în forţele proprii şi încearcă să înveţe din fiecare înfrângere. Momentele grele şi meciurile pierdute o ambiţionează enorm şi o determină să joace din ce în ce mai bine. Un atu ar fi acela că încearcă să vadă o parte bună a fiecărui lucru pe care îl experimentează în viaţa ei.La cei din jur apreciază inteligența, afecțiunea şi încrederea. Tocmai de aceea, atunci când vine vorba de cele mai importante modele din viața ei, Maria Sara se întoarce la familie. Printre cele mai importante aspecte în tenis este sprijinul familiei. Pentru un jucător aflat încă în formare este crucial să ştie că, indiferent dacă pierde sau câștigă, are pe cineva care să îi spună să meargă mai departe şi să continue să muncească la fel ca în fiecare altă zi.Părinţii ei, fratele şi verişoara, îi sunt mereu alături, merg cu ea la fiecare turneu şi o sprijină atunci când are meciuri grele. Dacă se întâmplă să treacă printr-o înfrângere, ştie că are susţinerea lor şi că alături de ei va putea trece peste.Din lumea tenisului mondial, Maria Sara îl apreciază pe Nadal pentru încrederea și puterea cu care joacă pe teren, pentru că „loviturile lui sunt foarte curate și foarte bune”. La Sharapova, însă, este atrasă de atitudinea de luptătoare și de faptul că niciodată nu se lasă doborâtă de adversarele ei.Programul Sarei este foarte încărcat. Dacă dimineața merge la școală, la prânz are un antrenament de 3 sau 4 ore, apoi o pauză de masă şi de odihnă, după-amiaza merge la sală unde are loc pregătirea fizică. Atunci când nu-şi împarte viața între școală şi tenis, Sarei îi place să meargă la cumpărături sau la film, iar în weekend să iasă undeva cu familia.Viaţa unui sportiv care aspiră la o carieră strălucită presupune o serie mare de sacrificii. Pentru Maria Sara a însemnat să renunțe la „o viață normală”. Îşi dă seama că în sportul de performanţă nu îţi mai poţi face prieteni pentru că nu poți să te vezi cu ei. Trebuie să renunți la destul de multe lucruri: „dacă, de exemplu, înainte puteam să merg în parc să mă plimb, acum trebuie să renunț. Trebuie să fii întotdeauna odihnit și pregătit pentru a doua zi la antrenamente”.Pentru un copil care a ales drumul tenisului de performanță, munca este pe primul loc. Dorința de a evolua şi viziunea clară a obiectivului de a ajunge cât mai sus sunt două dintre aspectele cheie care îl vor ajuta să nu se oprească atunci când va da de greu. Odihna, perseverența, ambiția şi încrederea în forțele proprii sunt câteva dintre lucrurile cu care Maria Sara jonglează constant pentru a ajunge cât mai sus.Este conștientă de faptul că diferența dintre un jucător mediocru şi unul foarte bun este destul mică. Un jucător mediocru nu va putea să meargă în fiecare săptămână la un alt turneu, pentru că îi va fi foarte greu. Trebuie să dea dovadă de concentrare, să se adapteze la stiluri diferite de joc, la condiții diferite de meci, la jucători cu personalități diferite. În fiecare săptămână apare ceva nou, iar el trebuie să fie pregătit.„Un jucător bun stă tot timpul în căldură, ploaie şi nu se plânge niciodată”, adaugă Maria Sara. Un sportiv care își dorește trecerea de la juniorat la seniorat sportiv are nevoie de un singur lucru: un obiectiv bine stabilit. Asta deoarece, indiferent de problemele care ar putea apărea, el trebuie să meargă mai departe, să facă constant același lucru și să nu se lase distras. „Nu te poți plânge niciodată dacă te accidentezi, te ridici și mergi mai departe. Cât despre viață socială, ea poate exista doar în timpul liber, însă prioritatea este să te concentrezi la ceea ce ai de făcut”, sunt câteva dintre sfaturile oferite de Maria Sara.În momentul de față, Maria Sara visează să ajungă numărul 1 WTA. Se uită la colegele de generație şi îşi dă seama că joacă alături de niște sportive puternice. Dacă ar fi să compare primele trei fete din Europa, care joacă tot la ITF Junior 18 ani, îşi dă seama că sunt foarte apropiate de ea ca şi performanțe. Tocmai de aceea trage din greu ca să evolueze de la turneu la turneu şi ca să poată da tot ce are mai bun pe teren.Atitudinea ei şi modul în care abordează fiecare joc au adus-o pe Maria Sara în postura de a fi catalogată drept „cea mai talentată jucătoare de tenis din generația ei”. Acest lucru a fost confirmat şi de numeroasele realizări.Cu trei turnee Tennis Europe câștigate la categoria 16 ani, două semifinale ITF Junior la 18 ani şi premiul special pentru cel mai bun jucător al anului 2018 în România, Maria Sara a intrat în turneul Junior Trophy 2019 cu un avantaj. Organizat la București în luna mai, turneul este de primă categorie în circuitul Tennis Europe U14 şi a arătat din partea Sarei o evoluție demnă de o favorită. Din poziţia de cap de serie nr. 1 în turneul fetelor, Maria Sara nu a avut nicio emoție în finala simplă, acolo unde s-a impus cu un categoric 6-1, 6-3, în fața favoritei nr. 9, Emilija Zdravkovic, din Serbia. Spune că s-a bucurat nespus să joace această partidă, mai ales luând în considerare faptul că, pentru ea, a fost ultimul meci disputat în cadrul turneului.După această performanță impresionantă, Maria Sara a făcut un salt de două poziții în clasamentul Tennis Europe U14 și s-a aflat pe prima treaptă a podiumului la categoria sa de vârstă. Pe mai departe urmează să joace la ITF, la juniori și la seniori, acolo unde speră să aibă rezultate la fel de bune ca până acum. Având de partea sa o dorință arzătoare de a-şi atinge obiectivele, Maria Sara are o perspectivă optimistă asupra viitorului dar, mai mult, o ambiţie de neoprit.