POLITIC Joi, 25 Aprilie 2024, 13:09

0

Avocatul şi liderul consilierilor USR Sector 5, Alexandru Dimitriu, a anunţat că a depus la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) un denunţ penal împotriva edilului Cristian Popescu Piedone şi a „grupului infracţional" care „a acaparat" Primăria Sectorului 5 şi instituţiile din subordine.

Sigla DIICOT Foto: AGERPRES

Dimitriu este contracandidatul fiului lui Piedone, Vlad Popescu la primăria sectorului 5. Cristian Popescu Piedone a avut duminică o altercație cu Dimitriu: Am înțeles că mi-ați făcut băiatu' „holigofren”.

Denunț penal contra „caracatiței” din Sectorul 5

„În baza informaţiilor apărute în presă legat de clanul său şi de toată caracatiţa care a pus stăpânire pe Sectorul 5, am spus să vin să depun un denunţ penal pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Eu sunt convins că DIICOT s-a autosesizat, în urma anchetelor de presă, dar pentru liniştea mea şi a cetăţenilor Sectorului 5, am hotărât totuşi să ne asigurăm că există şi va exista o investigaţie şi am depus acest denunţ", a afirmat Alexandru Dimitriu, joi, la ieşirea din sediul DIICOT.

El a afirmat că în jurul lui Cristian Popescu Piedone sunt zeci de rude care ocupă funcţii publice de conducere.

„Avem o dată în Primărie, în aparatul primarului, avem administratorul public, care este nepotul domnului Piedone. Avem în Consiliul Local rude ale dumnealui, care, e adevărat, sunt consilieri locali, au fost aleşi pe liste, dar totuşi este un pic ciudat atâtea rude peste tot. Vorbim despre ginerele domnului Piedone, care este numit prin pixul domnului Piedone, nu printr-o hotărâre de Consiliu Local, cum minte domnul Piedone, într-o comisie din care ia 5.000 de lei pe lună”, a declarat Dimitriu.

„Vorbim de şeful Poliţiei Locale, care este, la rândul său, rudă. Vorbim de soţii, de amante, cum spun cei din presă. Deci, lucrurile acestea trebuie verificate. Calculul este undeva în jurul a 46 de persoane, dar mai sunt inclusiv în companiile municipale interpuşi de ai domniei sale, cu care a lucrat peste tot şi sunt oameni care sunt înşurubaţi acolo", a adăugat el.

Investigații HotNews.ro despre primăria sectorului 5

HotNews.ro a publicat luni o investigație despre soțul purtătoarei de cuvânt din Primăria lui Piedone, fost fotbalist de la Dinamo, care a primit contracte de 15 milioane de lei cu primăria și cu instituțiile publice subordonate. Primăria lui Piedone a confirmat că soția omului de afaceri a fost numită chiar de către primar „purtătoare de cuvânt a Sectorului 5”.

HotNews.ro a mai scris, pe 28 februarie, despre Șerban Andrei, ginerele lui Piedone, căsătorit cu fiica edilului, Ana. Potrivit declarațiilor de avere din 2021 și 2022, ginerele primarului a încasat de la stat peste 50.000 de euro, fiind remunerat din trei locuri, plus indemnizația de consilier local Sector 5. El este din 2020 consilier local, fiind ales pe listele Partidului Umanist Social Liberal, fondat de Dan Voiculescu și condus de Piedone.

Primarul Sectorului 5 a mai susținut joi, într-o intervenție la Antena 3, că HotNews.ro nu i-ar fi publicat un punct de vedere pe care l-ar fi trimis redacției la investigația care arată că Primăria Sectorului 5 a cumpărat fără licitație echipamente pentru locurile de joacă, bănci, coșuri de gunoi și echipamente de fitness, în 12 contracte care cumulează 1 milion de lei, de la firma Geca Impex PM.

HotNews.ro i-a solicitat un punct de vedere încă din 16 aprilie, cu două zile înainte de a publica investigația, însă nu am primit niciun răspuns. Am revenit cu întrebări și după declarațiile lui Piedone, dar au rămas fără răspuns.

Primăria Sectorului 5 a cumpărat echipamente pentru locurile de joacă, bănci, coșuri de gunoi și echipamente de fitness în 12 contracte care cumulează 1 milion de lei, de la o singură firmă, fără licitație, conform datelor găsite de HotNews.ro în SEAP, sistemul de achiziții publice.